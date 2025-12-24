الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب أضرارها، دولة عربية تحظر بيع مشروبات الطاقة بالمطاعم والمقاهي والبقالات والمدارس

دولة عربية تحظر بيع
دولة عربية تحظر بيع مشروبات الطاقة
18 حجم الخط

أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بتنظيم إجراءات تداول مشروبات الطاقة في دولة الكويت، ضمن نهج متكامل يوازن بين التنظيم الصحي والمسئولية المجتمعية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استهلاك هذه المنتجات.

 

الآثار المحتملة للإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة

وبحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، جاء قرار حظر مشروبات الطاقة استنادا إلى معطيات طبية وصحية تؤكد الآثار المحتملة للإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة، لاسيما على فئات الشباب وصغار السن، وما قد يترتب عليها من مضاعفات صحية مرتبطة بارتفاع نسب الكافيين، واضطرابات القلب والنوم والسلوك الغذائي، الأمر الذي استدعى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد ضوابط التداول والبيع والاستهلاك.

ووفقا للصحيفة الكويتية، نصت المادة الأولى من القرار على تنظيم تداول مشروبات الطاقة وفق ضوابط محددة، أبرزها قصر التداول على من تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وتحديد الحد الأقصى للاستهلاك اليومي بعبوتين فقط، على ألا يتجاوز محتوى العبوة الواحدة 80 ملج من الكافيين لكل 250 مل، إلى جانب إلزام المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوات، وحظر الإعلانات التجارية والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة.

 

حظر بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها

كما تضمن القرار حظر بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، والمؤسسات والجهات الحكومية، إضافة إلى منع بيعها في المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة وأجهزة الخدمة الذاتية، وكذلك عبر منصات الطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، فضلا عن الأندية الرياضية، بما ينسجم مع أهداف القرار في حماية الصحة العامة وتعزيز البيئات الداعمة للسلوك الصحي.

ووفقا للصحيفة الكويتية، بينت المادة الثانية من القرار السماح ببيع مشروبات الطاقة حصرا في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، على أن يتم البيع في الأماكن المخصصة لذلك، وتحت رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية في الدولة، مع الالتزام التام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية، بما يضمن إحكام الرقابة وسلامة التطبيق.

الصحة: المسكنات ليست حلا سحريا والاعتماد العشوائي عليها خطر

نصائح منظمة الصحة العالمية لتسوق وطهي الطعام بأمان

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكويت مشروبات الطاقة استهلاك مشروبات الطاقة الكافيين حظر مشروبات الطاقة

مواد متعلقة

تناوليها بانتظام طوال الشتاء، مشروبات دافئة تقوي الشعر من الداخل

أفضل مشروبات الأعشاب الدافئة لصحة النساء في الشتاء

هل مشروبات الطاقة آمنة للمراهقين والشباب ؟ خبيرة الكيمياء الحيوية تجيب

مشروبات طبيعية لتقوية الذاكرة عند النساء بعد الأربعين

الأكثر قراءة

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads