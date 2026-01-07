زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

18 حجم الخط

الإسماعيلي يترنح.. والزمالك في الطريق.. وعناصر كرة القدم المصرية مهددة بالانقراض وهو الأمر الذي يهدد الرياضة المصرية ذاتها.. وفي موضوع الزمالك لن أقف عند أرض أكتوبر أو المشاكل الجانبية ولكن أنا هنا أتحدث عن كيان كبير جدا أصبح الخطر يحيط به من كل جانب.

أزمات تلو الأزمات تكشف عن عدم وجود رؤية لإصلاح حقيقي.. لقد أشدت هنا في بدايات مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب محاولة إصلاح ما فات وبدء عهد جديد ولم يمر كثير حتى عادت ريما لعادتها القديمة وأصبح الدائنون يهددون النادي من كل صوب وحدب.

في إرثنا المصري هناك فئة من البشر لا تعترف بالعجز عن إيجاد حلول واقعية للأزمات وتعتبر كلمة (مبعرفش ) عيب .. وبالتالي فهؤلاء يبحثون عن مبررات للفشل المتلاحق .. الفشل في ملف كرة القدم الذي صنع اسم الزمالك على مدار تاريخ طويل.

قد يكون كل أعضاء مجلس الإدارة أناسا محترمين جدا سواء في جوانب إدارية أو رياضية أو حتى رجال أعمال ولكن واقع الأمر يؤكد أن المجلس أصبح منتهي الصلاحية.

المجلس منتهي الصلاحية منذ أن قرر أعضاؤه التنازل طوعا عن ملف كرة القدم وإعطاء كافة الصلاحيات لـ(سي جون ) جون إدوارد .. فرد واحد يدير منظومة بحجم الزمالك لا هو شركة كرة قدم ولا راع للفريق.

قلنا وحذرنا مرارا وتكرارا أن ألدّ أعداء الزمالك لو أراد أن يهدم هذا الكيان العظيم ما استطاع كما يفعل أبناؤه والمحسوبون عليه.

المجلس الذي يعيش على إعانات رجال الأعمال لن ينجح لأنه يعتمد على الحصول على السمك جاهزا دون البحث عن سنارة أو شباك لاصطياد الأسماك وهم لا يدركون أن البحر قد ينضب في يوم من الأيام .. وهاهو قد نضب .. وضج رجال الأعمال من التبرعات التي فاقت الحدود.

أقدر كل فرد في مجلس الزمالك على المستوى الشخصي ولكن على مستوى الأداء أتحفظ كثيرا وكثيرا جدا بعد تعرض اسم الزمالك للشوائب بسبب كثرة القضايا المرفوعة في الفيفا وغيرها.

قناعتي أن الأمر يزداد سوءًا بعد عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم وهناك من فسخ التعاقد وهناك من هو في الطريق.

لا نشكك في حبهم وانتمائهم للقلعة البيضاء ولكن المصلحة العامة تقتضي أن يتركوا المركب لمن هو قادر على إدارته .. ويبقى للحدث بقية.

