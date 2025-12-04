نصائح غذائية تعزز مرونة عضلات لاعب الجمباز

18 حجم الخط

الجمباز من الرياضات الشهيرة التي لها عشاق كثيرون وتحرص العديد من الأمهات على إشراك الأبناء بها خاصة البنات فهى تحافظ على خفة ورشاقة الجسم ونمو العضلات بشكل قوى.

ويجب الاهتمام بتغذية لاعبى الجمباز حفاظا على لياقتهم ومرونة العضلات ما يساعدهم على التفوق فى التمرين والبطولات.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية، إن العديد من الأمهات تظن أن مرونة العضلات تكون من خلال التمرين ولكن فى الحقيقة أن التغذية لها دور كبير فى مرونة العضلات لأن العضلات والأوتار تحتاج عناصر معينة تساعدها أن تتمدد بدون أن يحدث شد أو وجع وإذا كان الطعام غير مكتمل يحدث تيبس أثناء التمرين.

لاعبى الجمباز

أسباب غذائية لضعف مرونة عضلات لاعبى الجمباز

وأضاف زهران، أن هناك أسباب غذائية لضعف مرونة العضلات عند لاعبى الجمباز، منها:

نقص الماء يسبب تيبس شديد لان العضلات بدون ترطيب جيد تصبح جافة ولا تتحرك بسهولة مايجعل المرونة ضعيفة.

نقص الماغنسيوم يسبب شد سريع فى العضلات ويجعل أى محاولة المرونة مؤلمة، وهنا يجب تناول اللوز والسوداني والموز.

نقص البروتين يجعل العضلات ضعيفة وغير قادرة على تحمل الضغط الذى يحدث وقت الشد، لأن العضلة يجب أن تكون قوية ومنتعشة حتى تتفتح جيدا بعد التمرين.

السكر العالي قبل التمرين يسبب هبوط مفاجئ ويجعل حركة البنت ثقيلة وغير مستقرة مايجعل المرونة سيئة.

إذا كان فيتامين د والأوميجا 3، قليلين يحدث التهاب بسيط في المفاصل والعضلات ما يجعل أي حركة تمدد تكون مؤلمة.

أكلات تحسن مرونة عضلات لاعبى الجمباز

وتابع، أن هناك أكلات تحسن مرونة العضلات عند البنات أثناء تمرين الجمباز، منها:-

شرب الماء على مدار اليوم.

تناول موز وزبادي خفيف قبل التمرين، يمد العضلات بالماغنسيوم والبوتاسيوم.

تناول بروتين خفيف بعد التمرين، مثل بيضة أو جبن قريش أو تونة بسيطة.

تناول مصادر الأوميجا 3، مثل السمك أو عين الجمل.

تناول الخضار والفاكهة بشكل يومي، لتحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب.

