رئيس غرفة بورسعيد يترأس وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور )

ترأس محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وفدًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لزيارة نيافة الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور لفيف من كهنة الكنيسة.

وقدم رئيس الغرفة والوفد المرافق له، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم خالص الشكر والتقدير والاحترام إلى نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، على حفاوة الاستقبال والترحيب، مشددًا على صلابة النسيج الوطني المصري، ومتمنيًا لأخوته وشركاؤه في الوطن عيد سعيد ملئ بالخير والفرحة، وداعيًا لمصر وشعبها بدوام الأمن والأمان والاستقرار ومسيرة التنمية التي تشهدها في ظل القيادة الوطنية الحكيمة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه، رحب مطران بورسعيد بوفد الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده، مؤكدًا أن الحرص على تبادل التهاني بين المصريين في الأعياد المختلفة ليس بغريب على شعب مصر، الذي يضرب دومًا على مر التاريخ أروع الأمثلة في المحبة والتسامح والمشاركة في الأعياد والأحزان على حد السواء.

