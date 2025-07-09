الكنيسة: دفن القمص بطرس الجبلاوي في بورسعيد بعد نقل جثمانه من أمريكا

أعلنت عائلة القمص بطرس الجبلاوي شيخ كهنة بورسعيد وكاهن كنيسة مارجرجس والذي وافته المنية أمس بالولايات المتحدة الأمريكية، بأنه سوف يتم نقل الجثمان إلى محافظة بورسعيد وسيتم دفن الجثمان في الباسلة.

وفاة القمص بطرس الجبلاوي

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن عائلة القمص بطرس الجبلاوي حريصة على أن يتم الدفن في أرض محافظة بورسعيد الباسلة والتي عشقها القمص بطرس الجبلاوي ودافع عنها وعن الوطن الغالي على مر الحروب التي خاضتها مصر ابتداء من العدوان الثلاثي عام 1956.

وصول الجثمان بعد أسبوع أو عشرة أيام

وتابع القس أرميا فهمي " من المرتقب ان يصل الجثمان الى محافظه بورسعيد بعد أسبوع أو 10 ايام، وبمجرد أن يصل الجثمان الى المحافظه الباسله، سيتم الدفن وستستقبل عائله القمص بطرس الجبلاوي التعازي من جميع محبيه من اهالي محافظه بورسعيد "

القمص بطرس الجبلاوي رمز من رموز الوطنية

و أردف القس أرميا فهمي المتحدث الاعلامي باسم بورسعيد " جميع اهالي بورسعيد من المسلمين والمسيحيين على حد السواء تربطهم علاقات محبه وموده مع القمص بطرس الجبلاوي الراحل، فكان رمز من رموز الوطنية واب وصديق لكل بورسعيدى مسلم او مسيحى ".

وتابع" لم يكن القمص بطرس مجرد رجل دين، بل كان رمزًا للمقاومة خلال العدوان الثلاثي عام 1956، حيث خَطَب في المواطنين من أعلى منبر المسجد العباسي، لتحفيزهم على الدفاع عن الوطن، وشارك فعليًا بدعم أبطال المقاومة، وكان يرافقهم في الميدان، مما أكسبه مكانة استثنائية في قلوب أبناء المدينة.

القمص بطرس الجبلاوي رمز المحبه والوطنية

جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي قدولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة،كما كان عضو فى المجلس التنفيذى لمحافظه بورسعيد وكان خطيبًا مفوهًا واسع المدارك، و حكيمًا وله فى قلوب ابناء بورسعيد مقدار ومكانه وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

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