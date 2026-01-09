عاشور: الجامعات المتخصصة تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار

18 حجم الخط

أعلن د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في إطار رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تتبنى الوزارة توجهًا معاصرًا نحو إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة التي تستهدف ربط التعليم بسوق العمل، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، ويأتي هذا التوجه استجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، والحاجة إلى كوادر مؤهلة في مجالات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية.

وأكد الوزير أن الجامعات المتخصصة تمثل محورًا أساسيًّا لتطوير التعليم العالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة بمهارات رقمية وتخصصات دقيقة، عبر برامج مرنة قائمة على التعليم بالمشروعات، وتعزيز الابتكار والاستدامة، وبناء شراكات فعالة مع الصناعة والجامعات الدولية؛ بهدف تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، وتوطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي وتحويل مخرجاته إلى منتجات وخدمات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن التوجه نحو الجامعات المتخصصة يأتي في إطار تقرير مستقبل الوظائف للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي يبرز أهمية الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والتفكير التحليلي والإبداعي، والمرونة، وهو ما يتطلب تطوير المناهج، وأساليب التدريس، وشراكات البحث التطبيقي مع الصناعة، ومع الإطار الوطني لمهارات العمل الذي يركز على التعليم التطبيقي، والمهارات الرقمية المتقدمة، والكفاءات الاجتماعية، مشددًا على أن هذه الجامعات ستدعم القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، مثل: الزراعة، والغذاء، والطاقة، والنقل والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة، والبنية التحتية.

