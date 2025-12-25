وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري (صور)

18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، نموذجا لأعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ والذي سيتم تمويله من موازنة وزارة التنمية المحلية ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

وزيرة التنمية المحلية تزور بورسعيد، فيتو

وزيرة التنمية المحلية تزور محافظة بورسعيد

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة زيزي كامل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية واللواء عمرو فكري السكرتير العام والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات والدكتور محمد الغندور والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ود.محمد صالحين استشاري أستاذ التخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعدد من الجهات المختصة.

محافظ بورسعيد يستعرض مشروع تطوير المنطقة

واستعرض محافظ بورسعيد وممثل الشركة المنفذة للمشروع خلال الجولة تفاصيل أعمال التطوير التي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الشوارع والواجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة، ورصف الشوارع وتجميل الأرصفة وتحسين الإضاءة، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة ويواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

وزيرة التنمية المحلية تثني على المشروع

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى الأعمال المنفذة ضمن النموذج المبدئي لمشروع تطوير أسواق التجاري والحميدي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة ورؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير عدد من الأسواق والفراغات العامة الخاصة بالمحافظات والتي بدأت بالإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير عدد من الشوارع التجارية بسوق العتبة في حي الموسكي بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلي تطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة بمنطقة الكوربة، بما يساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل وتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية التاريخية وبما يساهم فى تأهيل المعالم السياحية المصرية ودمجها في منظومة تنمية حضرية شاملة.

شارع الحميدي بعد التطوير، فيتو

وزيرة التنمية المحلية تثمن دور برنامج الأمم المتحدة

كما أشادت الدكتورة منال عوض، بالدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للوزارة والمحافظات التي ينفذها فيها تلك المشروعات والتي تسعي لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع التجارية والأسواق، ووجهت الدكتورة منال عوض، بالتنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظة واستشاري برنامج " الهابيتات " لتقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة للانتهاء من المشروع علي أفضل مستوى وتحسين مستوى في الشوارع المحيطة بأسواق الحميدي والتجاري.

وأكدت على أن ما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمناطق المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة، وأن مشروعات التطوير تأتي ضمن رؤية متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد، خاصة تزامنها مع احتفالات العيد القومي، بما يعكس تاريخ المدينة النضالي ومكانتها المتميزة، ويعزز من دورها السياحي والتجاري.

وفي ختام الجولة، تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، والتنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.