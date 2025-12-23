احتفالًا بالعيد القومي الـ69، محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء

18 حجم الخط

وضع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء محمد خليل الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وقائد الجيش الثاني الميداني، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان الشهداء بحي الشرق، تخليدًا لذكرى أبطال الوطن الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أرض مصر وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والسادة نواب المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية،

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، فيما امتلىء الميدان بالأغاني الوطنية، وسط أجواء وطنية مهيبة، وبمشاركة عدد من الشباب وطلاب المدارس وأبناء بورسعيد، الذين حرصوا على رفع أعلام مصر تعبيرًا عن اعتزازهم بتاريخ مدينتهم الباسلة.

ومن جانبه، تقدم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري عامة، وأبناء بورسعيد خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن أبناء بورسعيد سطروا بدمائهم وتضحياتهم صفحات خالدة من البطولة والفداء في تاريخ الوطن.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذه الذكرى الوطنية العظيمة ستظل محفورة في وجدان المصريين جميعًا، لما تحمله من معاني البسالة والتضحية والدفاع عن تراب الوطن، مؤكدًا أن بطولات الماضي تمثل دافعًا قويًا لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

