استمرار توافد المواطنين على لجنة القناة الابتدائية ببورسعيد في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025

تواصل لجان إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، لليوم الثاني على التوالي، استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء منظمة وإجراءات تأمينية مكثفة، بالرغم من انخفاض درجة الحرارة وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها بورسعيد.

استمرار توافد المواطنين ببورسعيد لليوم الثاني

وترصد فيتو من أمام مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة توافد وإقبال من المواطنين، منذ قليل، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في جولة الإعادة على مقعد الدائرة الأولى.

توفير سبل الدعم بلجان بورسعيد

وبالفعل شهدت لجنة مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة توفير كافة سبل الدعم والتيسير للناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة

ودعا اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد جميع المواطنين خلال بيان صحفي صادر عن المحافظة إلى مواصلة المشاركة الإيجابية حتى غلق باب التصويت.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة "الشبكة الوطنية للطوارئ " تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي أي شكاوى أو ملاحظات، والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

