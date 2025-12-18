الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار توافد المواطنين على لجنة القناة الابتدائية ببورسعيد في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو
18 حجم الخط

تواصل لجان إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، لليوم الثاني على التوالي، استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء منظمة وإجراءات تأمينية مكثفة، بالرغم من انخفاض درجة الحرارة وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها بورسعيد.

اليوم الثاني لانتخابات النواب ببورسعيد بجولة الإعادة، فيتو 
اليوم الثاني لانتخابات النواب ببورسعيد بجولة الإعادة، فيتو 

استمرار توافد المواطنين ببورسعيد لليوم الثاني 

وترصد فيتو من أمام مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة توافد وإقبال من المواطنين، منذ قليل، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في جولة الإعادة على مقعد الدائرة الأولى.

جولة الإعادة ببورسعيد في اليوم الثاني، فيتو 
جولة الإعادة ببورسعيد في اليوم الثاني، فيتو 

توفير سبل الدعم بلجان بورسعيد 

وبالفعل شهدت لجنة مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة توفير كافة سبل الدعم والتيسير للناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

جولة الإعادة ببورسعيد في اليوم الثاني، فيتو 
جولة الإعادة ببورسعيد في اليوم الثاني، فيتو 

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة 

ودعا اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد جميع المواطنين خلال بيان صحفي صادر عن المحافظة إلى مواصلة المشاركة الإيجابية حتى  غلق باب التصويت.

 وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة "الشبكة الوطنية للطوارئ " تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي أي شكاوى أو ملاحظات، والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو 
انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو 
انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو
انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو
انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو
انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو
انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو
انتخابات مجلس النواب في الإعادة ببورسعيد، فيتو

.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعادة انتخابات مجلس النواب الشبكة الوطنية للطوارىء اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد انخفاض درجة الحرارة محافظ بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

انتخابات النواب، إقبال المواطنين على لجنتي أبطال بورسعيد بالزاوية وشجرة مريم بالمطرية (صور)

الأكثر قراءة

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

محمد منير يشعل ستاد لوسيل بمباراة المغرب والأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

انتخابات النواب 2025، ضبط 8 أشخاص بـ3 محافظات بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف يتعامل المسلم مع شهر رجب؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads