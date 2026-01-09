الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب العواصف الترابية، رفع حالة الطوارئ بمراكز الوادي الجديد

عواصف ترابية، فيتو
عواصف ترابية، فيتو
أعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية بعدد من المناطق.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، مناشدًا سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 9 يناير 2026، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط رياح، أمطار متفاوتة الشدة، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من الإسكندرية - شمال الوجه البحري - وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة قد يصاحب ذلك تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم - مطروح وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

استقرار في الأحوال الجوية الإستعداد القصوي الاحوال الجوية الطرق السريعة العواصف الترابية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد درجة الإستعداد القصوى رفع درجة الإستعداد القصوى بالوادي الجديد عدم الاستقرار فى الاحوال الجويه
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

