بسبب العواصف الترابية، رفع حالة الطوارئ بمراكز الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية بعدد من المناطق.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجهًا الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، مناشدًا سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 9 يناير 2026، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط رياح، أمطار متفاوتة الشدة، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من الإسكندرية - شمال الوجه البحري - وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة قد يصاحب ذلك تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم - مطروح وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

