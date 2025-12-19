الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظات

الحصر العددي، حسن عمار يكتسح جولة الإعادة في انتخابات بورسعيد

اللجنة العامة لانتخابات
اللجنة العامة لانتخابات الإعادة ببورسعيد، فيتو
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة ببورسعيد، برئاسة المستشار عماد الدين العطار والمستشار خالد الدماصي والمستشار أحمد رزق، الحصر المبدئي لنتائج لجان الإعادة للمقعد الأول.

اللجنة العامة لانتخابات الإعادة ببورسعيد 
اللجنة العامة لانتخابات الإعادة ببورسعيد 

حسن عمار يكتسح جولة إعادة الانتخابات في بورسعيد

وجاءت نتيجة الفرز المبدئي بتقدم المرشح حسن عمار  بحصولها على 11535، وعلى الجانب الآخر حصل المرشح تامر الحمزاوي على 9248.

 

حيث أعلنت اللجنة إعلان الحصر العددي إجمالي عدد الحضور ٢٣٧٣٨ صوتًا والباطل ٢٩٥٥ والصحيح ٢٠٧٨٣.

وبذلك بشكل مبدئي قد فاز المرشح حسن عمار بعضوية مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي، وفي انتظار إعلان نتيجه بشكل رسمي هذا من المرتقب أن يحتفل أنصار المرشح حسن عمار بالنتيجة الابتدائية للانتخابات بعد قليل.

اعادة الانتخابات انتخابات الاعادة بورسعيد

