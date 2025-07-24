كشافة مطرانية الأرثوذكس ببورسعيد تودع مؤسس أول حركة كشفية مصرية ببورسعيد (صور)

بالأعلام وشارات الوطنية..

ودع قيادات وشباب كشافة مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد القمص بطرس الجبلاوي بطل المقاومة الشعبية ومؤسس مجموعة النصر الكشفية المصرية، وذلك خلال قداس جنازة القمص بطرس والذي أقيم بكنيسة مارجرجس بشارع محمد على.

قائد كشافة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو

أول حركة كشفية مصريه في فترة المقاومة الشعبية

وتعتبر مجموعة النصر الكشفية المصرية التي أسسها القمص بطرس الجبلاوي أول مجموعة كشفية مصرية، وذلك لأن في فترة الحروب التي خاضتها مصر كانت المجموعات الكشفية تتبع دول أجنبية وحركات وجمعيات غير مصرية وذلك بالاخص في فترة المقاومة الشعبية.

شباب كشافة مطرانية بورسعيد، فيتو

ورفع شباب الكشافة أعلام مصر وبورسعيد، بجانب أعلام فرق الكشافة، معربين عن حزنهم لفقدان القمص بطرس الجبلاوي البطل، والذي كان له دور بارز في تأسيس الحركة الكشفية بالمحافظة الباسلة.

شباب الكشافة يرفعون الأعلام عاليا، فيتو

الحضور يشيدون بمجهود شباب كشافة مطرانية بورسعيد

وأشاد كل حضور الجنازة من المسلمين والمسيحيين على حد السواء بالمجهود الضخم الذي قام به قيادات الكشافة وشبابها من جميع الأعمار، حيث كانوا مسؤولين عن استقبال ودخول المواطنين الي أماكنهم المخصصة في الكنيسة بكل محبة وترحاب، وبذلك كان حضور الجنازة والتي شهدت إقبالا منقطع النظير من الجميع على درجة عالية من الدقة والتنظيم.

القائد الكشفي هاني أبو الدهب خلال قداس الجنازه، فيتو

ومن جانبه نعى القائد الكشفي هانى قلينى قائد مجموعات النصر بكنيسة العذراء والبابا كيرلس وعضو لجنة تنمية المجتمع بالاتحاد المصرى للكشافة والمرشدات، القمص بطرس الجبلاوي بطل المقاومه الشعبيه وكاهن كنيسة مارجرجس، مؤكدا أن الكاهن الراحل هو رمز للوطنية والمحبة، وكان عاشق لتراب وطنه، وله بطولات سيحكي عنها التاريخ دوما في فترة المقاومة الشعبية عام 1967.

كشافة مطرانيه الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو

القمص بطرس الجبلاوي مؤسس أول حركة كشفية مصرية

وأضاف أمير مجدي شنوده مساعد قائد تدريب بفرق الكشافة بمطرانية الأقباط الأرثوكس أيضا "القمص بطرس الجبلاوي هو من أسس الحركة الكشفية ببورسعيد منذ فترة الخمسينيات والستينيات".

شباب كشافة مطرانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد، فيتو

واستكمل: "كنا حريصين اليوم على وداع القمص بطرس الجبلاوي بشكل مختلف، فقررنا ارتداء منديل على رقابنا بلونين الاصفر والاحمر، حيث إن هذا المنديل أو " الشارة الكشفية" كانت اختيار القمص بطرس الجبلاوي ولها مدلول كشفي هام، حيث ان اللون الأحمر يمثل لون دم الشهداء ببورسعيد الذين دافعوا عنها وعن مصر خلال كل الحروب التي خاضها الوطن، واللون الأصفر دليل على الوفاء والانتماء لمصرنا الغالية.

شباب كشافة مطرانية بورسعيد، فيتو

مطرانية بورسعيد تودع بطل المقاومه الشعبيه القمص بطرس الجبلاوي

وكانت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد شيعت برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها القمص بطرس الجبلاوي شيخ كهنة بورسعيد، وذلك خلال قداس الجنازة الذي أقيم بكنيسة مارجرجس بالمحافظة، وسط حضور المئات من محبي القمص بطرس الجبلاوي أحد أهم رموز المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد من المسلمين والمسيحيين على حد السواء.

ومن جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الاقباط الارثوذكس ببورسعيد " لم يكن القمص بطرس مجرد رجل دين، بل كان رمزًا للمقاومة خلال فترة الحرب عام 1967، وهناك المئات من المواقف البطولية في حياته ستظل خالدة في قلب وعقل كل مواطن مصري بورسعيدي سواء كان مسلم أو مسيحي.

جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي ولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه ثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة.

كما كان عضوا فى المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد وكان خطيبًا مفوهًا واسع المدارك، وحكيمًا وله فى قلوب ابناء بورسعيد مقدار ومكانة وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

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