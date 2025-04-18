كاتدرائية بورسعيد تستقبل المحافظ والقيادات التنفيذية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

تستعد مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران المحافظة وضواحيها وجميع كهنة الباسلة لاستقبال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والحزبية والأمنية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بالكاتدرائية صباح الأحد المقبل.

ومن المرتقب أن تستقبل قاعة أم النور بالكاتدرائية جميع الحضور وعلى رأسهم المحافظ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

مطران بورسعيد الأنبا تادرس، فيتو

بورسعيد تضرب أكبر مثال لتلاحم قطبي الأمة

وأكد الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها في تصريحات صحفية أن قيادات بورسعيد والمسلمون حريصون على تقديم التهنئة في الكاتدرائية كل عام في عيد القيامة وهي تعتبر أكبر رسالة محبة وقوة نرسلها للعالم بأننا نسيج وكيان واحد مصري ".

واستكمل مطران بورسعيد " " بورسعيد دوما تضرب المثل للعالم بأسره في الوطنية والأخوة بين المسلمين والمسيحيين، وتؤكد أننا جميعا على قلب رجل واحد في الأحزان والاعياد على حد السواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.