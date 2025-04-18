الجمعة 18 أبريل 2025
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محافظات

كاتدرائية بورسعيد تستقبل المحافظ والقيادات التنفيذية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

الأنبا تادرس مطران
الأنبا تادرس مطران بورسعيد، فيتو

تستعد مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران المحافظة وضواحيها وجميع كهنة الباسلة لاستقبال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والحزبية والأمنية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بالكاتدرائية صباح الأحد المقبل.

ومن المرتقب أن تستقبل قاعة أم النور بالكاتدرائية جميع الحضور وعلى رأسهم المحافظ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

مطران بورسعيد الأنبا تادرس، فيتو 
مطران بورسعيد الأنبا تادرس، فيتو 

بورسعيد تضرب أكبر مثال لتلاحم قطبي الأمة 

وأكد الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها في تصريحات صحفية أن  قيادات بورسعيد والمسلمون حريصون على تقديم التهنئة في الكاتدرائية كل عام في عيد القيامة وهي تعتبر  أكبر رسالة محبة وقوة نرسلها للعالم بأننا نسيج وكيان واحد مصري ".

واستكمل مطران بورسعيد " " بورسعيد دوما تضرب المثل للعالم بأسره في الوطنية والأخوة بين المسلمين والمسيحيين، وتؤكد أننا جميعا على قلب رجل واحد في الأحزان والاعياد على حد السواء.

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