السكة الحديد: تعديلات على تشغيل بعض القطارات بداية من غد السبت

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من غد السبت الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٦ امتداد مسير قطار ٩٢٦ ثانية فاخرة من الإسكندرية حتى سوهاج ليصل الساعة ١٣:٣٥، على أن يعود من سوهاج بقطار ٩٢٩ الساعة ١٥:٣٠ لينتهى بالقاهرة، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطارى ٨١ و٧٢٣ (طبقا للجداول المرفقة).

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الإستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

وأكدت الهيئة حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة على نحو يعزز من كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأسطول الوحدات المتحركة، ونظم الإشارات وإجراءات السلامة على السكة وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات المقدمة داخل القطارات والمحطات وتبني حلول تقنية لتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمختلف فئات الجمهور.

وفي سياق آخر أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسميات:-

- KAMEL ELWAZIR الصفحة الرسمية للفريق كامل الوزير وزير النقل

- وزير السعادة – مصر

- وزير السعادة – مصر

- صفحة محبي الفريق كامل الوزير

- وزير السعادة الفريق كامل الوزير

- محبي كامل الوزير

- حملة دعم الفريق كامل الوزير لرئاسة وزراء مصر

- انجازات الفريق كامل الوزير

- كامل الوزير احسن وزير

- كامل الوزير رئيس الجمهورية القادم

- صفحة محبي سيادة اللواء أركان حرب / كامل الوزير

لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار وأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وليس له أي علاقة بهذه التعاملات وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

