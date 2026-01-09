الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكة الحديد: تعديلات على تشغيل بعض القطارات بداية من غد السبت

قطار
قطار
18 حجم الخط

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من غد السبت الموافق ١٠ / ١ / ٢٠٢٦ امتداد مسير قطار ٩٢٦ ثانية فاخرة من الإسكندرية حتى سوهاج ليصل الساعة ١٣:٣٥، على أن يعود من سوهاج بقطار ٩٢٩ الساعة ١٥:٣٠ لينتهى بالقاهرة، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطارى ٨١ و٧٢٣ (طبقا للجداول المرفقة).

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الإستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

وأكدت الهيئة حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة على نحو يعزز من كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأسطول الوحدات المتحركة، ونظم الإشارات وإجراءات السلامة على السكة وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات المقدمة داخل القطارات والمحطات وتبني حلول تقنية لتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمختلف فئات الجمهور.

وفي سياق آخر أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسميات:-

- KAMEL ELWAZIR الصفحة الرسمية للفريق كامل الوزير وزير النقل

- وزير السعادة – مصر

- وزير السعادة – مصر

- صفحة محبي الفريق كامل الوزير

- وزير السعادة الفريق كامل الوزير

- محبي كامل الوزير

- حملة دعم الفريق كامل الوزير لرئاسة وزراء مصر

- انجازات الفريق كامل الوزير

- كامل الوزير احسن وزير

- كامل الوزير رئيس الجمهورية القادم

- صفحة محبي سيادة اللواء أركان حرب / كامل الوزير

لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار وأن أي تصريحات أو تعاملات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وليس له أي علاقة بهذه التعاملات وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات الجمهور الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد القومية لسكك حديد مصر السكك الحديدية

مواد متعلقة

سكك حديد مصر تتيح حجز تذاكر الدرجة الثالثة أونلاين عبر موقع الهيئة والتطبيق

النقل: تشكيل لجنة فنية لفحص حالة الرصف بوصلة السنانية بدمياط

“السكك الحديدية” تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

عودة حركة مترو الخط الأول إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شركة المياه

ميناء سفاجا يستقبل 33 ألف طن فحم بترولي أخضر

وسط حضور أمني مكثف، إقبال كبير على مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في عيد الميلاد

إعلان حالة الطوارئ بالمواني بسبب الطقس ومنح أولوية لسفن الغذاء

السكك الحديدية: تمديد مسير قطار 926 من محطة الإسكندرية إلى سوهاج
ads

الأكثر قراءة

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

مطارات دبي تلغي 6 رحلات إلى إيران

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

سيميوني عن أزمته مع فينسيوس: مش فاكر.. ذاكرتي ضعيفة

قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

عاشور: الجامعات المتخصصة تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

خدمات

المزيد

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

كم تصل مصاريف حساب التوفير السنوية في البنك الزراعي؟

المستندات والخطوات المطلوبة لاستلام قطعة أرض من وزارة الإسكان

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية