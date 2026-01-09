بعثة منتخب كوت ديفوار تصل أغادير استعدادًا لمواجهة مصر

18 حجم الخط

وصلت بعثة منتخب كوت ديفوار إلى مدينة أغادير المغربية، استعدادًا لملاقاة منتخب مصر، في المواجهة المقرر إقامتها غدا السبت ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويصطدم منتخب كوت ديفوار بنظيره منتخب الفراعنة، في تمام التاسعة مساء غدٍ السبت، على أرضية ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقام الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بنشر صور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توثق وصول بعثة المنتخب الأول إلى مدينة أغادير، التي تحتضن المباراة المقبلة للفريق في كأس أفريقيا 2025.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يرحل فيها منتخب الأفيال عن مدينة مراكش، بعدما خاض جميع مبارياته في دور المجموعات، إلى جانب لقاء الدور ثمن النهائي أمام منتخب بوركينا فاسو.

وأجرى منتخب كوت ديفوار مرانه صباح أمس الخميس، على ملعب تدريباته في مدينة مراكش، قبل أن يتوجه مساءً إلى أغادير، حيث وصلت البعثة في حدود الساعة العاشرة ليلًا.

وكان منتخب كوت ديفوار قد حجز مقعده في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما تأهل منتخب مصر بعد انتصاره على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 202، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

