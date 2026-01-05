موجة سعادة في بورسعيد بعد نجاح أطباء مستشفى السلام في إنقاذ مريضة من توقف مفاجئ بعضلة القلب (صور)

18 حجم الخط

سادت حالة من السعادة والرضا بين أهالي محافظة بورسعيد بعد تداول خبر نجاح الفرق الطبية بمستشفى السلام ببورسعيد من إنقاذ حياة مريضة بعد توقف عضلة قلبها بشكل مفاجئ.

وأشاد رواد الفيس بوك ببورسعيد بمجهودات الأطباء وفريق التمريض بمستشفى السلام لسرعة التدخل وإنقاذ حالة الفتاة في وقت قياسي.

وكانت قد نجح الفريق الطبي بمستشفى السلام ببورسعيد " الأميري سابقا" والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الاثنين، في إنقاذ حياة مريضة تدعى " شهد" تبلغ من العمر 17 عامًا.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وشارك في التعامل مع الحالة فريق طبي وتمريضي متميز من أقسام الطوارئ والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر، حيث جاء عمل الفريق بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية في واحدة من أدق الحالات الطارئة.

تعود أحداث القصة عندما وصلت المريضة "شهد" إلى قسم الطوارئ بمستشفى السلام وهي تعاني من ضيق حاد في التنفس وانخفاض شديد في نسبة الأكسجين بالدم، نتيجة إصابتها بأزمة ربو شعبي حادة، وتم التعامل مع الحالة فور وصولها وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

ولكن فوجىء الجميع بأن لا الحالة شهدت تدهورًا سريعًا تمثل في انفجار بالحويصلات الهوائية وحدوث تجمع هوائي تحت الجلد بمنطقتي الرقبة والوجه، حيث كشفت الفحوصات والأشعات عن وجود استرواح هوائي بالرئة اليسرى.

ولكن بالفعل نجحت الفرق الطبية من اتخاذ اللازم سريعا.

وتم نقل المريضة إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، حيث تعرضت لتوقف بعضلة القلب، وتم التعامل معها بشكل عاجل من خلال إجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح، وتركيب أنبوبة صدرية لإزالة الهواء المتجمع على الرئة، ما أسهم في استعادة الوظائف الحيوية وإنقاذ حياتها.

وتداول أهالي بورسعيد قصة " شهد" على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوجهوا بالشكر لكل فريق الأطباء والعاملين بمستشفى السلام ببورسعيد

وبالفعل شهدت " الحالة الصحية" للفتاة استقرار ملحوظ،و تم وضع المريضة على أجهزة التنفس الصناعي وتلقي العلاج الدوائي اللازم، إلى أن تحسنت حالتها بشكل ملحوظ، وتم فصلها بنجاح عن جهاز التنفس الصناعي وخروجها الآمن من مرحلة الخطر.



وتدهورت حالة المريضة سريعًا عقب دخولها المستشفى، حيث تعرضت لانفجار بالحويصلات الهوائية وحدوث تجمع هوائي أسفل الجلد في منطقتي الرقبة والوجه، وكشفت الفحوصات والأشعات عن إصابتها باسترواح هوائي بالرئة اليسرى، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وجرى نقل المريضة فورًا إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، حيث تعرضت لتوقف بعضلة القلب، وتم التعامل مع الحالة بإجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح، مع تركيب أنبوبة صدرية لتفريغ الهواء المتجمع على الرئة، الأمر الذي أسهم في استعادة وظائفها الحيوية وإنقاذ حياتها.

ومع استقرار الحالة، تم وضع المريضة على أجهزة التنفس الصناعي وتلقي العلاج الدوائي اللازم، إلى أن تحسنت حالتها بشكل ملحوظ، وتم فصلها بنجاح عن جهاز التنفس الصناعي وخروجها الآمن من مرحلة الخطر.

