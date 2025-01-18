أقباط بورسعيد يؤدون قداس عيد الغطاس بكنيسة الأنبا بيشوي (صور)

توافد العشرات من أقباط محافظة بورسعيد اليوم السبت، على كنائس المحافظة، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية، وذلك لحضور قداس عيد "الغطاس المجيد".

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

ترأس ‏القداس بكنيسة الأنبا بيشوي كهنة الكنيسة وهم القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي وذلك بمشاركة عدد كبير من شمامسة الكنيسة وشعبها الذين أتوا من كل حدب وصوب لصلاة القداس.

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

الذكري الدينيه لعيد الظهور الالهي

ومن جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: جميع المسيحين بجميع محافظات مصر لا سيما محافظة بورسعيد يحتفلون بعيد الغطاس المجيد، والمعروف باسم عيد الظهور الإلهي وذلك كل عام يوم 19 يناير، وهو يتزامن مع ذكرى عماد السيد المسيح علي يد يوحنا المعمدان، ويرتبط هذا العيد ببعض المظاهر الاحتفالية التي مازالت تتم حتى وقتنا الحالي مثل تناول مأكولات معينة مثل القلقاس والقصب.

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

وتابع "عيد الغطاس أو عيد العماد يرمز فى الديانة المسيحية لذكرى معمودية المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان وقد نزلت حمامة من السماء ووقفت على كتف المسيح فى ذلك الوقت، حيث أن عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء وذلك على حسب المعتقدات المسيحية".

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

جدير بالذكر أنه قد شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء اقامة القداس

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

قداس عيد الغطاس المجيد ببورسعيد، فيتو

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