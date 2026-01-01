أجواء احتفالية والدعاء لمصر، أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي (فيديو)

18 حجم الخط

أدى الآلاف من أقباط بورسعيد صلوات قداس رأس السنة بجميع كنائس المحافظة، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بحي الشرق التي تشهد كل عام إقبالًا من الإخوة الأقباط للمشاركة في القداس.

ونقلت فيتو خلال بث مباشر قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد.

قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

قداس رأس السنة الميلادية بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

وترأس إقامة الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى في بورسعيد وهم: القمص بولا سعد كاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمي والقس بيشوي مجدي بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة.

احتفالات رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

وبدأت الصلاة بالتسبحة يليها قداس رأس السنة الذي يمتد حتى صباح يوم 1 يناير من العام الجديد، حيث يشهد القداس إقامة الصلوات الخاصة بتلك المناسبة.

وتوجه كل الإخوة الأقباط خلال صلواتهم في أول دقائق في العام الجديد بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم على مصر، وأن يحفظها الله ويكون عونًا للقيادة السياسية لخدمة وطننا الحبيب.

احتفالات مكثفة في رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي

وشهدت الكنائس استعدادات مكثفة للاحتفال، إذ بدأت في التزيين ووضع أشجار الكريسماس داخل أروقتها، التي اكتست بالزينة ذات الألوان الزاهية، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.

قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

وحرص الأطفال على ارتداء الزي ذو اللون الأحمر والأخضر والأبيض، وهي الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا في الكنيسة وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.

قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس للتأكد من هوية المواطنين قبل وأثناء القداس وحتى الانتهاء من الصلوات تماما.

قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

وكانت قد أطلقت الكنيسة منذ فترة برامج احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد وذلك خلال الأسابيع الماضية، لتجهيز عدد من المسرحيات تتضمن قصة ميلاد السيد المسيح، التى يتم عرضها فى خلال اسبوع احتفال الأخوة الأقباط في رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.