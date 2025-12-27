إطلاق اسم يوسف محمد على حمام سباحة كلية التربية الرياضية ببورسعيد (صور)
افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد حمام السباحة الجديد بكلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.
إطلاق إسم السباح يوسف علي حمام السباحة الجديد بالكلية
وخلال الافتتاح، تم إطلاق اسم البطل السباح يوسف محمد على حمام السباحة، في لفتة وفاء وتقدير للبطل الرياضي وتخليدًا لذكراه، وتأكيدًا على حرص الدولة على تكريم أبنائها الأبطال.
وزير التعليم العالي يزور جامعة بورسعيد
وأكد وزير التعليم العالي أن جامعة بورسعيد تشهد طفرة نوعية في تطوير المنشآت الرياضية والتعليمية، بما يسهم في دعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف المواهب، وبناء شخصية متكاملة للطالب، مشيدًا بالمستوى المتميز للتجهيزات الفنية والإنشائية لحمام السباحة، وملاءمته للمعايير القياسية المعتمدة.
ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بإطلاق اسم الشهيد السباح يوسف محمد على هذا الصرح الرياضي، مؤكدًا أن تخليد أسماء الشهداء في المنشآت العامة يُعد رسالة وطنية للأجيال الجديدة لتعزيز قيم الانتماء والولاء، وربط الرياضة بالأخلاق والمبادئ الوطنية
حمام السباحة إضافة هامة لإعداد ابطال رياضيين
وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن حمام السباحة يُعد إضافة مهمة للبنية التحتية الرياضية بالجامعة، وسيخدم الطلاب وأبناء المحافظة، ويسهم في إعداد أبطال رياضيين قادرين على المنافسة في البطولات المختلفة، لافتًا إلى أن إطلاق اسم الراحل البطل يأتي في إطار حرص الجامعة على غرس قيم التضحية والعطاء في نفوس الشباب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا