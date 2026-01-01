بابا نويل والكريسماس، ملائكة الأنبا بيشوي يخطفون الأنظار في رأس السنة ببورسعيد (صور)

18 حجم الخط

حرص الأطفال من أقباط بورسعيد على ارتداء ملابس الكريسماس والتقاط الصور التذكارية مع عائلاتهم فى ساحات كنائس بورسعيد لا سيَّما كنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية التي توافد الأقباط عليها لأداء قداس رأس السنة.

بابا نويل والاحتفال بالكريسماس بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو

ملابس بابا نويل والكريسماس، فيتو

وارتدى عدد كبير من الأطفال ملابس "بابا نويل"، كما ارتدى عدد من الرضع ملابس الكريسماس ذات الألوان الأبيض والأحمر والأخضر في أجواء من الفرحة والبهجة احتفالا بالعام الجديد.

أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد يرتدون ملابس الكريسماس، فيتو

وقد أطلقت الكنيسة منذ فترة برامج احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد وذلك خلال الأسابيع الماضية، لتجهيز عدد من المسرحيات تتضمن قصة ميلاد السيد المسيح، التى يتم عرضها فى خلال أسبوع احتفال الإخوة الأقباط في رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

الاحتفالات بقداس رأس السنة ببورسعيد، فيتو



جدير بالذكر أنه أدى الآلاف من أقباط بورسعيد صلوات قداس رأس السنة بجميع كنائس المحافظة، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بحي الشرق والتي تشهد كل عام اقبال من الأخوة الأقباط للمشاركة في القداس.

وترأس إقامة الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد وهم: القمص بولا سعد كاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمي والقس بيشوي مجدي بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.