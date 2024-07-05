الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظات

وتتوجه بالتهنئة للمحافظ الجديد..

مطرانية بورسعيد تشكر اللواء عادل الغضبان المحافظ السابق على جهوده

الانبا تادرس مطران
الانبا تادرس مطران محافظه بورسعيد، فيتو

حركة المحافظين 2024، أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد بيان صحفي تقدمت من خلاله بالشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق لما قدمه من جهد للمحافظة الباسلة، ومقدمين التهاني أيضا للواء محب حبشي المحافظ الجديد لتوليه منصبه.

مطرانية بورسعيد تشكر المحافظ السابق


وجاء في البيان الصحفي " يتقدم الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وتوابعها، ومجمع الآباء الكهنة،وجميع أقباط محافظة بورسعيد بخالص الشكر والتقدير والعرفان للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق لما قدمه من جهد وعطاء في خدمة المحافظة الباسلة وشعبها بكل إخلاص وتفاني طوال فترة عطائه وخدمته"

 

بيان مطرانيه بورسعيد، فيتو 

مطرانية بورسعيد تتمنى التوفيق للمحافظ الجديد


وتقدم مطران محافظة بورسعيد ومجمع الآباء الكهنة وجميع أقباط محافظة بورسعيد أيضا خلال البيان الصحفي بالتهنئة والترحيب باللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد الجديد لتوليه منصبه داعين الله له بمزيد من النجاح والتوفيق

الانبا تادرس مطران محافظه بورسعيد، فيتو 


وكان اللواء أركان حرب " محب حبشي خليل "  أدى الأربعاء الماضي اليمين الدستورية، كمحافظا لبورسعيد أمام  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلفا للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق.

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