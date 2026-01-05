الشرطة تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بالميكروباص في القاهرة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالقاهرة، مما تسبب في ضرر للقائم على النشر.

التحريات والضبط

وأظهرت الفحوصات عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة المشار إليها وضبطها بصفتها سارية التراخيص، كما تم القبض على قائدها المقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفة مشيرًا إلى أنه قصد اختصار الطريق.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وعلى جانب آخر فى وقت سابق، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.