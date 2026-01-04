الأمن يكشف ملابسات فيديو إرغام مواطن على إهانة وسب نفسه وأهالى قرية بالصف

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بإرغام آخر على التعدى بسب نفسه وقاطنى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.



تفاصيل إرغام مواطن على سب نفسه والأهالى بالصف

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بإرغام آخر على التعدى بسب نفسه وقاطنى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو(سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز)، وبسؤاله قرر بتضرره من(شخصين) لوجود خلافات سابقة بينهم على أولوية تحميل ركاب بمركبة التوك توك من ذات القرية، قاما على إثرها باصطحابه لإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة الصف وتصويره وإرغامه على التعدى بالسب على نفسه وأهالى القرية، وقيامه بذلك خشية منهما.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهما لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

