ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس نحو ملعب الإمارات لمتابعة قمة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحساب الجولة الـ 21 من مسابقة البريميرليج.

ويدخل آرسنال قمة ليفربول بمعنويات مرتفعة، ويأمل في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين في الجولة ذاتها.

في المقابل، يسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإمارات، للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

وتنطلق مباراة آرسنال وليفربول في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موقف آرسنال وليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد أرسنال في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وقاد الملك المصري صلاح الفراعنة لبلوغ ربع نهائي الكان ويستعد لمواجهة أفيال كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست

كريستال بالاس 0-0 أستون فيلا

فولهام 2-1 تشيلسي

برينتفورد 3-0 سندرلاند

بورنموث 3-2 توتنهام

مانشستر سيتي 1-1 برايتون

إيفرتون 1-1 وولفرهامبتون

بيرنلي 2-2 مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد 4-3 ليدز

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

