أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

في فضيحة عابرة للقارات من شأنها الإساءة للرياضة المصرية في المحافل الدولية، أثارت لاعبة التنس المصري، هاجر عبد القادر، غضبًا كبيرًا بين متابعي اللعبة، بعد ظهورها بمستوى "كارثي" في بطولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات (ITF) W35 في نيروبي.

تحالف دعم الشرعية: عيدروس الزبيدي هرب إلى إقليم أرض الصومال بإشراف إماراتي

أعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، وآخرون، هربوا ليلًا عبر الواسطة البحرية باتجاه إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال، بعد أن توفرت معلومات استخبارية بشأن تحركاتهم.

اليوم، مدبولي يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بالقاهرة والجيزة

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الدولة في القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

السوبر الإسباني والفرنسي وقمة آرسنال وليفربول، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس عددًا من المباريات الهامة في كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الفرنسي وكأس مصر والدوري الإيطالي والدوريات العربية.

يضم 15 من قادة العالم وملادينوف بديلا لـ بلير، تفاصيل مجلس سلام غزة قبل إعلانه رسميا

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل إنشاء مجلس السلام في قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين.

ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية

كشف مسؤولو اتحاد التنس، كواليس مشاركة اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي المقامة في كينيا بتنظيم الاتحاد الدولي للعبة.

ترامب يقرر انسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية ووقف تمويل عشرات الكيانات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في سياسته الخارجية القائمة على إعادة تقييم التزامات واشنطن الدولية.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

اليوم، الحكم على المتهمة بدهس الطالبة "جنى" أمام مدرسة بالشروق

تصدر محكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حكمها على ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق، بتهمة القتل الخطأ.

ترامب يدرس السيطرة على شركة النفط الفنزويلية لسنوات قادمة وخفض الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس السيطرة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية وخفض الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل.

اليوم، آخر موعد للترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عملها اليوم الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم السادس على التوالي مع الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد

تنظر محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

ترامب يعلن رفع ميزانية الدفاع الأمريكي إلى 1.5 تريليون دولار في 2027

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع ميزانية الدفاع لعام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، بعد مفاوضات وصفها بـ«الطويلة والصعبة» مع أعضاء في مجلس الشيوخ والكونجرس، إلى جانب وزراء وممثلين سياسيين.

اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق الحيوية بمحافظة الجيزة، وذلك صباح غد الجمعة، في إطار تنفيذ أعمال صيانة ضرورية بمحطة مياه الجيزة.

اليوم، استكمال محاكمة سارة خليفة و27 آخرين بقضية المخدرات الكبرى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، سماع مرافعات دفاع المتهمين في قضية محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية المخدرات الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.