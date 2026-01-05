الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الشرطة تداهم شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

حبس
حبس
18 حجم الخط

داهمت أجهزة الأمن شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المعادي، تديرها سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأسفرت الحملة عن ضبط راغب متعة وفتاة داخل الشقة.

تحريات الآداب تكشف النشاط المخالف
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب  بقطاع الشرطة المتخصصة قيام السيدة بإدارة المسكن كمكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية، مستغلة موقع الشقة السكني في جذب المترددين عليها.

مداهمة وضبط المتهمين
وعقب تقنين  الإجراءات القانونية، تم استهداف الشقة، حيث جرى ضبط المتهمة وبصحبتها سيدة أخرى تحمل جنسية أجنبية، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.

إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شقة دعارة المعادى الاعمال المنافية للاداب حماية الاداب الشرطة المصرية مداهمة أمنية راغب متعة

مواد متعلقة

الحالة المرورية اليوم، سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

الأمن يحقق في فيديو سطو مسلح بشبرا الخيمة

ضبط 20 بلطجيا وهاربا من المراقبة و51 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء بحملات تفتيشية على المحال والعقارات خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: ضبط مخالفات انتخابية من بينها رشاوى بالمحافظات.. تحرك قضائى جديد بمحاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع..إحالة 4 مسئولين بمدرسة فى الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال 

الأمن يكشف ملابسات فيديو إرغام مواطن على إهانة وسب نفسه وأهالى قرية بالصف

فلوس مزورة وقطع أثرية مضروبة وانتحال صفة، تفاصيل سقوط عصابة فيلا الشيخ زايد

انتخابات النواب 2025، ضبط سائقي ميكروباص بتهمة استغلال الناخبين بأسيوط والبحيرة

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

هبوط مفاجئ بكوبري الصاغة بالزقازيق ومحافظ الشرقية يقود تحركا عاجلا لتأمين المواطنين (صور)

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تحذير هام من الكهرباء بشأن توصيل شواحن الهواتف بالتيار

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية