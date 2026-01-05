الشرطة تداهم شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

18 حجم الخط

داهمت أجهزة الأمن شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المعادي، تديرها سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأسفرت الحملة عن ضبط راغب متعة وفتاة داخل الشقة.

تحريات الآداب تكشف النشاط المخالف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام السيدة بإدارة المسكن كمكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية، مستغلة موقع الشقة السكني في جذب المترددين عليها.

مداهمة وضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف الشقة، حيث جرى ضبط المتهمة وبصحبتها سيدة أخرى تحمل جنسية أجنبية، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة.

