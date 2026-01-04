الأحد 04 يناير 2026
حوادث

القبض على 5 أشخاص لتوزيعهم أموالا وسلعا غذائية وتوجيههم للناخبين (صور)

ضبط 3 أشخاص وسيدتين
ضبط 3 أشخاص وسيدتين لتوزيع أموال وسلع غذائية وتوجيه الناخبين
نجحت الخدمات المعنية بتأمين الدوائر الانتخابية في ضبط عدد من الوقائع التي استهدفت التأثير غير المشروع على الناخبين بعدة محافظات؛ في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، وحرص الأجهزة الأمنية على نزاهة التصويت وحماية إرادة الناخبين.

ففي البحيرة: تم ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة رشيد، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، ومبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

الجيزة: كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر قيام سيدة بتجميع بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من المواطنين بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبضبطها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

أسوان: ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إدفو، عقب تداول مقطع فيديو يظهر قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين مقابل التصويت لصالح أحد المرشحين، وبمواجهته أقر بالواقعة.

المنيا: ضبط سيدة بدائرة مركز شرطة العدوة، وبحوزتها حقائب تحتوي على سلع غذائية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

الفيوم: ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة سنهور، عقب تداول مقطع فيديو يظهر قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين للتأثير على أصواتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الوقائع، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ارادة الناخبين أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بطاقات الرقم القومى العملية الانتخابية الدوائر الانتخابية التصويت لصالح أحد المرشحين سير العملية الانتخابية شرطة البدرشين مركز شرطة سنهور مركز شرطة البدرشين مركز شرطة العدوة مركز شرطة رشيد

