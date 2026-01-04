الأحد 04 يناير 2026
حوادث

فلوس مزورة وقطع أثرية مضروبة وانتحال صفة، تفاصيل سقوط عصابة فيلا الشيخ زايد

عصابة فيلا الشيخ
عصابة فيلا الشيخ زايد
نجح  قطاع الأمن العام ، فى ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة الجيزة.

سقوط عصابة الشيخ زايد لبيع القطع الأثرية المزيفة 
سقوط عصابة الشيخ زايد لبيع القطع الأثرية المزيفة 

سقوط عصابة الشيخ زايد لبيع القطع الأثرية المزيفة 

أكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإسلوب "إنتحال الصفة".

 

نصب على راغبى شراء قطع أثرية بالشيخ زايد 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن  مفتشى قطاع الأمن العام من  ضبطهم 8 أشخاص؛ حال تواجدهم بإحدى الفلل المستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وبحوزتهم"3 تمثال متوسطى الحجم يشتبه فى أثريتهم - 3 طبنجات صوت– مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" - 2 سلاح أبيض - 12 هاتف محمول  - جهاز "لاب توب"- جهاز آى باد".

 

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى إقتناء القطع الآثرية وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "إنتحال الصفة".

 

وأرشدوا عن مصدر تحصلهم على المبالغ المالية المقلدة عنصر جنائى -مقيم بمحافظة الجيزة "تم ضبطه"،وبحوزته " الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى –مبلغ مالى "مقلد" - 5 كارنيهات منسوب صدورهم لجهات ثقافية دولية وإعلامية".
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

