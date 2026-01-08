8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

18 حجم الخط

يعد متحف قرّاء القرآن الكريم الملحق بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة صرحا ثقافيا دينيا يوثق تاريخ أعلام التلاوة ويؤرخ لجماليات الأداء الصوتي للقرآن الكريم ويحفظ تراث كبار قرّائه.

وجاءت أبرز المعلومات عن المتحف كالتالي:

- يعد متحف قرّاء القرآن الكريم الملحق بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بصون تراثها الثقافي والروحي وتخليدا لرموز مدرسة التلاوة المصرية التي شكلت وجدان العالم الإسلامي لعقود طويلة

- كما يجسد تقدير الدولة العميق لقيمة قارئ القرآن المصري بوصفه حافظًا لكتاب الله وحاملا لرسالة روحية وجمالية أسهمت في ترسيخ مكانة مصر كمنارة رائدة في فنون التلاوة، لاسيما أن أصوات كبار القراء المصريين كانت ولا تزال جزءا أصيلا من الذاكرة السمعية والهوية الثقافية للأمة العربية والإسلامية.

- كما يعد المتحف صرحا ثقافيا دينيا يوثق تاريخ أعلام التلاوة ويؤرخ لجماليات الأداء الصوتي للقرآن الكريم ويحفظ تراث كبار قرّائه.

- ويهدف أيضًا إلى توثيق تاريخ أعلام التلاوة المصرية، وإبراز خصوصية المدرسة المصرية في الأداء الصوتي للقرآن الكريم وما تميزت به من انضباط علمي في القراءات، إلى جانب الحس الجمالي الرفيع في المقامات والأساليب الأدائية والتوازن الفريد الذي منح التلاوة المصرية مكانتها الاستثنائية عالميًا.

- ويؤكد افتتاح المتحف دور وزارة الثقافة في حماية الذاكرة الوطنية وصون التراث الديني والفني، وتقديمه للأجيال الجديدة في إطار حضاري يعكس عظمة الموروث المصري

- ويعزز مكانة مصر كحاضنة للتنوير والاعتدال والجمال الروحي حيث أن المتحف لا يقدم محتوى توثيقيا فحسب، بل يجسد حالة وجدانية وروحية متكاملة من خلال عرض المقتنيات الشخصية والتسجيلات النادرة والمسارات السمعية المتعددة لكبار القراء بما يمكن الزائر من التعرف على تطور أساليب الأداء عبر الأجيال ويسهم في رفع الوعي بقيمة هذا التراث غير المادي وضرورة الحفاظ عليه.

- ويشمل المتحف أربع قاعات رئيسية كما يضم مجموعة من المخطوطات والمقتنيات النادرة وإجازات الأزهر الشريف لعدد من المقرئين إلى جانب قاعات مخصصة للاستماع إلى تلاوات مختارة، تتيح للزائر تجربة معرفية وسمعية متكاملة، تجعل من المتحف أول صرح ثقافي من نوعه يُعنى بتوثيق أعلام التلاوة وجماليات الأداء الصوتي للقرآن الكريم.

- ويضم كذلك مقتنيات خاصة بـ ١١ من كبار قراء القرآن الكريم في مصر وهم: الشيخ محمد رفعت، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ طه الفشني، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ أبو العينين شعيشع، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، والشيخ أحمد الرزيقي.

