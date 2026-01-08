الخميس 08 يناير 2026
نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

تتواصل الرحلة الموسيقية العالمية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خلال حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى يقام بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازفة الفيولينة ميرنا سرور، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 11 يناير على المسرح الكبير.

برنامج حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى

يأتى حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى  فى إطار خطط الثقافة المصرية لعرض مختلف ألوان الفنون الجادة والراقية ويضم برنامجه مختارات متنوعة من أعمال كبار المؤلفين منها السيمفونية الإسبانية لـ إدوارد لالو، كونشرتو الهورن والأوركسترا لـ سان سانس، أشجار الصنوبر فى روما لـ ريسبيجى إلى جانب من ذكريات الطفولة لقائد الحفل نادر عباسى والتى أهداها لوالدته، مستلهمًا أحد الألحان التى كانت تغنيها له فى الماضى وتأثر بها حتى الآن رغم عدم علمه بمصدره.

أوركسترا القاهرة السيمفونى 

يذكر أن الموسم الحالي لأوركسترا القاهرة السيمفونى يشهد استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين والمصريين بجانب إتاحة الفرصة للمواهب الواعدة فى المجال مع تقديم مجموعة من نوادر المؤلفات العالمية والمصرية في القالب الكلاسيكي من خلال سلاسل عروض متنوعة.

