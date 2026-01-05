الحالة المرورية اليوم، سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

18 حجم الخط

شهدت الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين حالة من انتظام مروري في أغلب المناطق، تزامنا مع انتشار واسع لرجال المرور لتنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشهدت محافظة القاهرة سيولة مرورية في عدد من الطرق الحيوية، من بينها الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، إلى جانب ميادين وسط العاصمة مثل روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، كما شهد كورنيش النيل حركة مرورية منتظمة، خاصة في الاتجاه القادم من المعادي وحلوان نحو الملك الصالح.

وشهدت محافظة الجيزة، مرونة نسبية في حركة السيارات بمدينة السادس من أكتوبر والمناطق المجاورة، خاصة بشارع المحور المركزي، فيما ظهرت بعض الكثافات المحدودة بشارع الهرم، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق بمنطقة تقاطع المريوطية.



انتشار الخدمات المرورية



واصلت الإدارة العامة للمرور نشر سيارات الإغاثة المرورية والأوناش على الطرق السريعة والمحاور الحيوية، مع تكثيف التواجد الأمني لضمان السلامة المرورية والتعامل السريع مع البلاغات.

نصيحة الإدارة العامة للمرور للسائقين



نصحت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة، ومتابعة الحالة المرورية أولًا بأول خاصة خلال ساعات الذروة.

