الأمن يحقق في فيديو سطو مسلح بشبرا الخيمة

في حادثة أثارت الرعب بين المواطنين، تعرض أحد الشوارع بمنطقة شبرا الخيمة لعملية سطو مسلح علني، حيث قام مجموعة من الملثمين باقتحام أحد الشوارع مستخدمين الأسلحة النارية وسرقة بالإكراه.

وفقًا لشهادات شهود عيان، اقتحم الجناة الشارع مستقلين دراجات نارية وملثمين، وتمكن الجناة من سرقة مبالغ ومتعلقات من شخصين قبل أن يفروا من الموقع.

وأظهرت كاميرات المراقبة الخاصة لحظة اقتحام الجناة الشارع، الذين كانوا يرتدون ملابس داكنة ويحملون أسلحة نارية، وأطلقوا وابلا من الرصاص واستولوا على متعلقات الضحايا

ويجري حاليا فريق البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تحقيقات مكثفة لبيان ملابسات وظروف مقطع الفيديو وتوقيت حدوثه وتحديد هوية الجناة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه، كما تم رفع كاميرات المراقبة من المنطقة المحيطة لتعزيز الأدلة التي قد تقود إلى القبض على المتورطين.

