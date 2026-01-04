القبض على 9 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعاية وسلع غذائية بمحيط الانتخابات (صور)

18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية وسلع غذائية فى سوهاج وأسوان والبحيرة وأسيوط.

قضية توزيع أموال على الناخبين بمركز البلينا

تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة البلينا بسوهاج من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين بهدف دفعهم للتصويت لصالح مرشحين محددين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرةمن ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة لقيامها بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما كشوف بها أسماء المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

وفى سياق متصل، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

قضية توزيع سلع غذائية على الناخبين بأسيوط

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين، بإستقلال سيارة "ربع نقل" ملصق عليها صورة لأحد المرشحين بتوزيع سلع غذائية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أسيوط.

و بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو مقيمين بمحافظة أسيوط، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



