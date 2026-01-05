أخصائي تغذية علاجية: تقليل النشويات والسكريات يقلل حاجة الجسم للمياه

18 حجم الخط

المياه حياة وشرب المياه أمر ضرورى للحفاظ على الصحة لأن الجسم يتكون من الماء، وكلما كان شرب الماء منتظما كلما عملت الأجهزة بأعلى كفاءة.

وينصح الخبراء دائما بشرب ماء من 2 إلى 3 لتر يوميا، حفاظا على صحة الجسم، كما تساهم المياه فى تحفيز الجسم على حرق الدهون ما يساعد فى إنقاص الوزن.

البدء فى الدايت يقلل حاجة الجسم للماء

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن بعض الأشخاص الذين يتبعون ريجيم، يشكون من أنهم بمجرد البدء فى الدايت قلت قابليتهم لشرب المياه، وهذا أمر طبيعي، لأن مالا يعرفه العديد من الأشخاص أن قابلية الجسم للماء تقل مع تقليل النشويات والكربوهيدرات والسكريات.

شرب الماء

وأضاف سلامة: “السبب ببساطة هو أن الجسم عندما يبدأ ريجيم يفقد المياه المخزنة التى كانت موجودة فيه، ومع تقليل الداخل من السكر يبدأ الجسم يفقد احساس الاحتياج للمياه الذي كان يشعر به من قبل، والذى يعتبر دلالة غير صحية تؤكد على وجود خلل في الجسم، لأن الشعور بالاحتياج لشرب الماء طوال الوقت شعور غير طبيعي”.

وتابع:" شرب الماء أكثر من احتياج الجسم، يضر بالصحة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الاسراف فى الطعام والشراب، لذا يجب شرب الماء عند الحاجة إلى عند الشعور بالعطش وليس غير ذلك، مع العلم أن تناول الشاى بأنواعه والقهوة والمشروبات الدافئة أثناء الريجيم تعتبر من السوائل المحسوبة ضمن الداخلة الجسم".

مخاطر الإفراط فى شرب الماء

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن شرب الماء دون الحاجة يؤثر على الهضم وامتصاص الطعام ويرهق الكلى، كما يمكن أن يسبب عدم توازن في الأملاح في الجسم وايضا قد يسبب هبوط لذا يجب شرب الماء عند الشعور بالعطش، مع ضرورة شرب كميات موزعة على مدار اليوم وليس دفعة واحدة.

