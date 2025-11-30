7 أعراض، متى يشكل شرب الماء بكثرة خطورة على الصحة؟

18 حجم الخط

الماء حياة وتناول الماء الوفير من الأمور المهمة للحفاظ على الصحة لأن الجسم يحتاج إلى مياه وفيرة حتى تعمل جميع الأجهزة بأعلى كفاءة.

ويحرص الكثير من الأشخاص على تناول الماء الوفير يوميا للحفاظ على الصحة ولكن يجب عدم الإفراط فى الماء لأن الإفراط فى تناولها يهدد الصحة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية إن شرب الماء ضرورى يوميا ولكن إذا زاد عن الحد المسموح به يقال الصوديوم بالدم لدرجة خطيرة، ما ينتج عنه انتفاخ الجمجمة وبالتالى يشعر الشخص بالصداع والدوخة والتشنجات والإغماء، وفي الحالات الشديدة يمكن يحدث وفاة.

شرب الماء

3 فئات الماء الوفير يهدد صحتهم

وأضاف سلامة، أن أكثر الفئات عرضة لمخاطر الماء الوفير هم أنفسهم الذين يظنون أنهم اصحاء أكثر من غيرهم، ومن هؤلاء الأشخاص:-

الرياضي الذي يشرب 3 لتر في التمرين. الشخص الذى يمسك بزجاجة الماء طوال اليوم ويشربةالمياة طوال اليوم وفى كل الاوقات حتى لو لم يشعر بالعطش. مريض الكلى الي يعاني من مشاكل في الكلى دون علمه.

أعراض تؤكد أن الماء تشكل خطورة على الصحة

وتابع، أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يدمروا صحتهم دون وعى منهم بأن الماء هى السبب، وهناك علامات تدل على أن الماء فى الجسم أصبحت سم، منها:-

بول شفاف لدرجة أنه يشبه الماء العادى.

التفكير المشوش

صداع لا ينتهي

انتفاخ اليدين والوجه

إرهاق بدون سبب

تقلصات

وفي الحالات الشديدة تشنجات وإغماء

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه لتجنب هذه المخاطر عدم شرب الماء بإفراط، وشرب الماء عند العطش، والأطفال الأقل من 6 أشهر ممنوع عليهم شرق الماء لأن الكلى فى هذا العمر تكون أصغر من أن تتعامل مع الماء الزائد فالطفل يحصل على كفايته من الماء من خلال الرضاعة.

