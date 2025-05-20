الثلاثاء 20 مايو 2025
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صحة ومرأة

أعراض تمنعك من شرب الماء البارد في الصيف.. تنبه لها

شرب الماء البارد،
شرب الماء البارد، فيتو

شرب الماء البارد علامة من علامات فصل الصيف، فهو ينعش الجسم ويساعده فى مقاومة حرارة الطقس، لذا يقبل على تناوله الكبار والصغار.

وشرب الماء البارد ليس بأمر صحى كما يعتقد البعض، فله شروط أيضا حتى لا يتسبب فى مشاكل، لذا يجب ألا تكون درجة برودة الماء شديدة كما يفعل البعض.

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية: إن تناول الماء البارد حوله جدل واسع، ولكن فى الحقيقة لا مانع منه، خاصة أن شرب الجسم للماء البارد يجعل الجسم يبذل جهده حتى يعيد الماء لدرجة الحرارة المطلوبة، وهو ما يحفز الجسم على حرق الدهون، وبالتالي تناوله جيد فى فترات الريجيم.

أعراض تمنعك من شرب الماء البارد 

وأضاف حلمي، أنه طالما لا يسبب شرب الماء البارد بعض الأعراض مثل القيء والغثيان وآلام المعدة، فلا مانع له بشرط ألا تكون درجة برودته شديدة فالاعتدال جيد فى كل شىء، لاذ يكون أن تكون درجة برودة الماء فى الصيف معتدلة وليس شديدة كما يفعل البعض، كما أنه ممنوع تناول الماء البارد أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو عند بذل مجهود كبير حفاظا على الصحة.

فوائد شرب الماء البارد 

وتابع، أن الماء عنصر أساسي في حياة الإنسان، ويشكل ما يقارب 70% من جسمه. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يفضل الكثيرون شرب الماء البارد للشعور بالانتعاش، وهناك فوائد لشرب الماء البارد، منها:

  • ترطيب الجسم بسرعة، حيث يساعد الماء البارد على ترطيب الجسم، خاصة بعد ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.
  • خفض درجة حرارة الجسم، وعند التعرض للحرارة الشديدة، يساعد شرب الماء البارد في تبريد الجسم بسرعة.
  • تحفيز النشاط، حيث يمنح شعور بالانتعاش ويزيد من اليقظة والطاقة خاصة في الصباح أو بعد مجهود بدني.
  • حرق السعرات الحرارية، ويشير بعض الخبراء إلى أن شرب الماء البارد قد يساهم في حرق كمية بسيطة من السعرات، لأن الجسم يحتاج إلى طاقة التدفئة.
شرب الماء البارد 
شرب الماء البارد، فيتو 

أضرار شرب الماء البارد

أما عن أضرار شرب الماء البارد، قال الدكتور محمد حلمي، أنه كما ذكرنا أن الماء البارد له شروط، ويجب أن لا يكون شديد البرودة لأنه يمكن أن يسبب مخاطر على الجسم، ومن أضرار الماء البارد:

  • اضطرابات في الجهاز الهضمي: قد يؤدي شرب الماء البارد أثناء أو بعد الأكل إلى عسر الهضم أو تقلصات في المعدة.
  • تأثير على الدورة الدموية، ويمكن أن يسبب الماء البارد انقباض الأوعية الدموية، مما يعيق تدفق الدم.
  • زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد: في بعض الحالات، يعتقد أن الماء البارد قد يضعف مناعة الجسم مؤقتا، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالزكام.
  • تحفيز الصداع، وقد يؤدي شرب الماء شديد البرودة بسرعة إلى صداع مفاجئ يعرف بـ"تجمد الدماغ".

وأضاف استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم أن شرب الماء البارد له فوائد ملحوظة، إلا أن الإفراط فيه أو تناوله في أوقات غير مناسبة قد يؤدي إلى أضرار صحية، لذلك يفضل شرب الماء بدرجة حرارة معتدلة، خاصة عند الاستيقاظ أو أثناء تناول الطعام، لضمان الفائدة وتجنب المشكلات.

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