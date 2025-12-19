أخصائي تغذية: تناول الماء بالليمون يطيل العمر

18 حجم الخط

الماء بالليمون من المشروبات التقليدية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لفاعليتها فى تقوية المنال. وعلاج نزلات البرد والانفلونزا.

والماء بالليمون ليس مجرد مشروب صحى يتم تناوله على الريق لتقوية المناعة بل اكتشفه الأطباء سحره على الصحة العامة.

الماء بالليمون يطيل العمر

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الماء بالليمون علاج مجانى وسحرى للقضاء على أمراض عديدة د، وتناول الماء بالليمون يوميا، يعمل على:-

تقليل دهون الكبد بسبب المغذيات النباتية فى الماء بالليمون.

تساعد فى تدفق العصارة الصفراوية خلال القنوات الصفراوية مايساعد فى إزالة الكوليسترول المتكدس فى الكبد.

تساعد فى إنقاص الوزن سريعا لأن المغذيات النباتية فيها تخفض نسبة السكر بالدم وتقلل مقاومة الأنسولين مايساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

تكيل العمر وذلك طبقا لأحدث دراسات عالمية تمت على فاعلية الماء بالليمون على الصحة.

الماء بالليمون تطيل العمر

الماء بالليمون تطيل عمر الميكروبايوم، أى البكتيريا النافعة، وهى مهمة للصحة بشكل عام.

لها تأثير مضاد للسرطان، حيث تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان المختلفة، وهناك دراسات أنابيب الاختبار، اكتشفت إن مياة الليمون استطاعت قتل سرطانات خبيثة في اللسان والرئة والقولون.

السترات فى عصير الليمون يتحد مع الاوكسالات وبالتالى يقلل فرص تكون حصوات الكلى.

الماء بالليمون مهم للصحة جهاز المناعة لأنه غنى بفيتامين سي مايحمى من الأمراض المعدية ويعزز جمال البشرة ويقوى المفاصل ويمنع النزيف ويقوى الشرايين، بشرط تناول ليمون طازج وليس المعبأ الجاهز لأنه بلا فائدة.

الماء بالليمون تحسن البواسير، وتقرحات القدم، والدورة الدموية، والعروق العنكبوتية، والدوالي، وذلك بسبب مادة، naringin الموجودة في المياه بالليمون.

الماء بالليمون مضاد للبكتيريا بشكل كبير وله خواص مضادة للفيروسات والفطريات.

وأضاف سلامة، أنه للاستفادة من جميع ماسبق يجب الانتظام فى تناول الماء بالليمون وجعله روتين يومي ويمكن إضافة خل التفاح اليها.

