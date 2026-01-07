الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

الزواج، فيتو
الزواج، فيتو
18 حجم الخط

رد  الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه: «عندي 40 سنة ولسه ما تجوزتش، وكل ما أتقدم لحد الموضوع ما بيكملش، وبالرغم إني مواظب على الصلاة والدعاء وتعبت جدًا وخايف أعمل حاجة تغضب ربنا، أعمل إيه؟»، مؤكدًا أن ما يمر به السائل يدخل في باب الابتلاء، ولا ينبغي للإنسان أن يفقد الأمل أو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في مثل هذه الأمور أمر مشروع ومطلوب، خاصة إذا كان الإنسان حريصًا على طاعة الله والالتزام بأوامره، فالدعاء باب عظيم من أبواب القرب من الله.

وأشار إلى أن الدعاء وحده لا ينفصل عن السعي، مؤكدًا أن على الإنسان أن يستمر في الأخذ بالأسباب، وألا يتوقف عن المحاولة أو التقدم للزواج، لأن تعطّل الأمر مع بعض الأشخاص قد يكون صرفًا من الله سبحانه وتعالى لعدم وجود الخير في هذا الارتباط.

وأضاف أن تكرار عدم اكتمال الزواج لا يعني حرمانًا ولا غضبًا من الله، وإنما قد يكون لحكمة يعلمها الله وحده، وعلى الإنسان في هذه الحالة أن يجمع بين الصبر وحسن الظن بالله، مع الاستمرار في العمل والسعي وعدم الاستسلام لليأس.

وشدد أمين الفتوى على أن المطلوب من المسلم هو الاستمرار في الدعاء، وعدم القنوط من رحمة الله، والأخذ بالأسباب المشروعة، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العبد في دعائه وسعيه، ييسر له الأمور في الوقت الذي يقدره، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا يحتسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود شلبي الصلاة والدعاء فتاوي الناس الدعاء الزواج حسن الظن بالله أمين الفتوي

مواد متعلقة

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع فى الأرباح البنكية على الودائع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الكهرباء تكشف أسباب توحيد شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

غدا، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد

حسام حسن يفاضل بين هذا الثنائي للمشاركة بجانب مروان عطية أمام كوت ديفوار

خدمات

المزيد

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع فى الأرباح البنكية على الودائع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية