8 فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ على الريق لن تتوقعها

أهمية شرب الماء الدافئ على الريق، يُعدّ شرب الماء الدافئ على الريق من العادات الصحية البسيطة التي يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في صحة الجسم وحيويته.



ورغم بساطة هذه الخطوة، فإنّ الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن لها فوائد عديدة تمتد من تحسين الهضم إلى تعزيز المناعة وتنقية الجسم من السموم.



أهمية شرب الماء الدافئ على الريق

هذه العادة القديمة التي كانت معروفة في الطب الهندي والصيني منذ قرون، أثبتت الدراسات الحديثة فاعليتها في دعم توازن الجسم الداخلي وتحفيز وظائفه الحيوية منذ الصباح الباكر، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



الماء يحسن مزاجك



1. تحسين عملية الهضم وتنشيط الجهاز الهضمي

من أبرز فوائد شرب الماء الدافئ على الريق أنه يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي بعد ساعات طويلة من الراحة أثناء النوم. فالماء الدافئ يعمل كمنبّه طبيعي للمعدة والأمعاء، مما يساعد على إفراز العصارات الهضمية وتجهيز الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام خلال اليوم. كما أن الحرارة المعتدلة للماء تساهم في إذابة الدهون وبقايا الطعام العالقة في الأمعاء، وبالتالي تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك المزمن الذي يعاني منه الكثيرون.



كذلك، فإن شرب كوب من الماء الدافئ صباحًا يساعد على تحفيز عملية الإخراج بطريقة طبيعية، مما يُخلّص الجسم من الفضلات المتراكمة ويُشعرك بالخفة والنشاط منذ بداية اليوم.

2. طرد السموم وتنقية الجسم

الماء الدافئ يُعتبر وسيلة فعالة لطرد السموم من الجسم، خاصة عند تناوله في الصباح على معدة فارغة. فالماء بدرجة حرارته الدافئة يساعد على رفع درجة حرارة الجسم مؤقتًا، مما يُحفّز عملية التعرّق ويُسهّل على الكبد والكليتين أداء وظيفتهما في تنقية الدم والتخلص من المواد الضارة.

كما أن شرب الماء الدافئ مع القليل من عصير الليمون يُضاعف من هذه الفائدة، لأن الليمون يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة تساهم في تطهير الكبد وتحسين وظائفه. ولذلك ينصح كثير من الأطباء بشرب كوب ماء دافئ مع الليمون كل صباح كروتين صحي يومي.

3. تحسين الدورة الدموية

من المعروف أن الدورة الدموية الجيدة ضرورية لصحة القلب والدماغ والجلد، وهنا يأتي دور الماء الدافئ في دعمها. فشرب الماء الدافئ يُساعد على توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في تغذية الأنسجة بالأكسجين والمواد الغذائية الضرورية. كما أن هذه العادة تساهم في تقليل ترسب الدهون في الشرايين، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، فإن الماء الدافئ يُساعد على استرخاء عضلات الجسم ويُخفف من التشنجات، مما يمنح إحساسًا عامًّا بالراحة الجسدية والهدوء الداخلي.

4. دعم فقدان الوزن وتعزيز عملية الأيض

إذا كنتِ تبحثين عن وسيلة طبيعية تساعدك في خسارة الوزن، فإن شرب الماء الدافئ صباحًا قد يكون بداية ممتازة. فالماء الدافئ يرفع من معدل الأيض (التمثيل الغذائي) في الجسم، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر خلال اليوم.

إضافة إلى ذلك، يساعد الماء الدافئ على إذابة الدهون المتراكمة في الأنسجة، ويقلل من الرغبة في تناول الطعام الزائد، خصوصًا إذا تم شربه قبل وجبة الإفطار. كثير من خبراء التغذية ينصحون بشرب كوب أو كوبين من الماء الدافئ قبل تناول الطعام بنصف ساعة، لأنه يمنح الإحساس بالشبع ويمنع الإفراط في الأكل.

5. تحسين صحة البشرة ومظهرها

من المدهش أن شرب الماء الدافئ على الريق يمكن أن ينعكس مباشرة على جمال البشرة. فالماء يساعد على ترطيب الجلد من الداخل، ويُحفّز الدورة الدموية الدقيقة في الوجه، مما يجعل البشرة أكثر نضارة ومرونة. كما أن دوره في تنقية الجسم من السموم ينعكس على صفاء البشرة وتقليل ظهور الحبوب والبقع.

وبما أن الماء الدافئ يعزز تدفق الدم، فهو يُساعد كذلك في تأخير ظهور التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة لفترة أطول. لذلك يُنصح كل من تسعى لبشرة صحية ومشرقة أن تجعل هذه العادة جزءًا من روتينها الصباحي اليومي.

6. تخفيف آلام المفاصل والعضلات

من الفوائد المهمة أيضًا للماء الدافئ أنه يُساهم في تخفيف آلام المفاصل، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الروماتويد أو التهابات المفاصل المزمنة. الحرارة المعتدلة للماء تساعد على تحسين تدفق الدم إلى العضلات والمفاصل، مما يقلل من التيبّس ويُخفف الألم.

كما أن شرب الماء الدافئ يُساعد على استرخاء العضلات بعد يوم مجهد أو نوم غير مريح، مما يمنح الجسم شعورًا بالراحة ويقلل من الإرهاق الصباحي.

7. تهدئة الجهاز العصبي وتحسين المزاج

الماء الدافئ له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، إذ يساعد على تقليل التوتر والقلق ويُحسّن المزاج العام. شرب كوب من الماء الدافئ في بداية اليوم يُرسل إشارة للجسم بالاسترخاء والطمأنينة، كما أن الإحساس بالدفء يُنشّط الدورة الدموية ويُخفّف من الشعور بالتعب الذهني.

في الثقافات الشرقية، يُعتبر شرب الماء الدافئ في الصباح وسيلة لتوازن الطاقة الداخلية في الجسم، ولبدء اليوم بحالة من الهدوء والصفاء الذهني.

8. تحسين صحة الفم والحنجرة

شرب الماء الدافئ في الصباح يُساعد أيضًا على تنظيف الفم من البكتيريا التي تتراكم أثناء النوم، ويُخفّف من جفاف الحلق ويُسهّل عملية البلع. كما أنه يُقلل من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن جفاف الفم أو بقايا الطعام.

وفي حالات نزلات البرد أو الالتهاب الخفيف في الحلق، يُعدّ الماء الدافئ علاجًا مهدئًا يخفف الألم ويساعد على إذابة البلغم وترطيب الأغشية المخاطية.

فوائد الماء للدماغ

أفضل الأوقات لشرب الماء الدافئ خلال اليوم

رغم أن شرب الماء الدافئ على الريق هو الأفضل والأكثر فاعلية، فإن هناك أوقاتًا أخرى على مدار اليوم يمكن أن يمنح فيها الماء الدافئ فوائد كبيرة للجسم والعقل معًا.

فاختيار التوقيت الصحيح لشربه يجعل تأثيره مضاعفًا ويُساعد في الحفاظ على الترطيب والطاقة والتوازن الداخلي.

1. قبل الوجبات بنصف ساعة:

يُنصح بشرب كوب من الماء الدافئ قبل تناول الوجبات بمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، لأن ذلك يُحضّر المعدة لاستقبال الطعام ويُحفّز إفراز العصارات الهضمية. كما يساعد على امتصاص أفضل للعناصر الغذائية من الطعام ويمنع الإفراط في الأكل، إذ يمنح الجسم شعورًا بالشبع ويُقلل الرغبة في تناول كميات كبيرة. هذه الخطوة مفيدة جدًا لمن يرغب في الحفاظ على وزنه أو التخلص من الدهون الزائدة.

2. بعد الوجبات بساعة إلى ساعتين:

تناول الماء الدافئ بعد الأكل بفترة مناسبة يُساعد على تسهيل عملية الهضم وتفكيك الدهون والبروتينات المعقدة. كما أنه يمنع الشعور بالانتفاخ والكسل بعد الطعام، ويحمي من الإمساك أو عسر الهضم. لكن يُفضّل تجنّب شرب الماء أثناء الأكل مباشرة، حتى لا يخفّ تركيز العصارات الهضمية.

3. قبل الاستحمام:

شرب كوب من الماء الدافئ قبل الاستحمام بمدة قصيرة يُساعد على خفض ضغط الدم تدريجيًا ويمنع الشعور بالدوخة المفاجئة أثناء الاستحمام، كما أنه يُساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الجلد.

4. قبل النوم مباشرة:

كوب ماء دافئ قبل النوم يُعد من أفضل الطرق لمساعدة الجسم على الاسترخاء وتنظيف نفسه أثناء الليل. فهو يُهدّئ الأعصاب، ويُقلل من تشنج العضلات، ويُحسّن جودة النوم. كما يُساعد الكبد والكليتين في عملية التخلص من السموم خلال فترة الراحة الليلية.

5. أثناء فترات البرد أو التعب:

في فصول الشتاء أو أثناء الشعور بالتعب والإرهاق، يُعتبر الماء الدافئ وسيلة ممتازة لتدفئة الجسم من الداخل وتحسين المزاج. فهو يُنشّط الدورة الدموية ويُقلل من آلام الحلق والاحتقان، خاصة إذا أُضيف إليه القليل من العسل أو الليمون.

إن شرب الماء الدافئ على الريق ليس مجرد عادة بسيطة، بل هو خطوة علاجية ووقائية في آنٍ واحد. يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي، طرد السموم، تحسين الدورة الدموية، دعم فقدان الوزن، والحفاظ على جمال البشرة. كما يمنح الجسم توازنًا داخليًا وراحة نفسية منذ بداية اليوم.

ورغم فوائده العديدة، يُنصح بعدم شرب الماء شديد السخونة حتى لا يسبب تهيجًا للمعدة أو المريء، ويُفضّل أن تكون حرارته معتدلة أقرب إلى حرارة الجسم. ومع الاستمرار على هذه العادة يوميًا، ستلاحظين تحسنًا عامًا في صحتك ونشاطك وجمالك.

