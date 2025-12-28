أخصائي ينصح بشرب الماء فى الشتاء حفاظا على الصحة

18 حجم الخط

الماء حياة لذا خلقه الله على الأرض، وجسم الإنسان مكون من الماء وشرب الماء يساعد على البقاء ويحافظ على كفاءة جميع أجهزة الجسم.

وفى الشتاء يقل الشعور بالعطش ما يجعل العديد من الأشخاص لا يشربون الماء أو يقللون تناولهم الماء دون الوعى بمدى مخاطر ذلك.

أهمية شرب الماء فى الشتاء

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن شرب الماء فى الشتاء ضرورى للحفاظ على صحة القلب والكلى والكبد والحماسة من الجفاف والحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات وأيضا الحفاظ على جمال الشعر.



وأضاف عبد الناصر، أن أهمية شرب الماء فى الشتاء لا يقل أهمية عن أهميتها فى الصيف فهى ضرورية للحفاظ على كفاءة الكلى والوقاية من مخاطر أمراضها، كما أنها وسيلة لإخراج السموم من الجسم، لذا يجب الاهتمام بتناولها على مدار اليوم.

فوائد شرب الماء

وتابع، أن الماء سر من أسرار الحفاظ على الصحة والوزن، ومن فوائد شرب الماء:-

تحافظ على صحة الجسم.

تعزز من ترطيب البشرة.

تساعد على تنظيم عملية الهضم وإخراج السموم من الجسم.

ترفع معدلات حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم.

أحيانا يكون الشعور بالجوع عبارة عن عطش لذا يجب تجنب العطش.

تحافظ على عمل الدورة الدموية بالجسم.

تحافظ على وظائف الكلى.

تزيد نشاط الجسم خاصة عند ممارسة الرياضة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب شرب من 2 إلى 3 ليتر مياه يوميا، خاصة قبل الطعام وبعد التمرين، وسنلاحظ فرق كبير في الصحة وطاقة الجسم وحتى الوزن.

