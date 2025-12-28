الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أخصائي ينصح بشرب الماء فى الشتاء حفاظا على الصحة

شرب الماء
شرب الماء
18 حجم الخط

الماء حياة لذا خلقه الله على الأرض، وجسم الإنسان مكون من الماء وشرب الماء يساعد على البقاء ويحافظ على كفاءة جميع أجهزة الجسم.

وفى الشتاء يقل الشعور بالعطش ما يجعل العديد من الأشخاص لا يشربون الماء أو يقللون تناولهم الماء دون الوعى بمدى مخاطر ذلك.

أهمية شرب الماء فى الشتاء 

ويقول الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، إن شرب الماء فى الشتاء ضرورى للحفاظ على صحة القلب والكلى والكبد والحماسة من الجفاف والحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات وأيضا الحفاظ على جمال الشعر.

أهمية شرب الماء فى الشتاء 
أهمية شرب الماء فى الشتاء 

وأضاف عبد الناصر، أن أهمية شرب الماء فى الشتاء لا يقل أهمية عن أهميتها فى الصيف فهى ضرورية للحفاظ على كفاءة الكلى والوقاية من مخاطر أمراضها، كما أنها وسيلة لإخراج السموم من الجسم، لذا يجب الاهتمام بتناولها على مدار اليوم.

فوائد شرب الماء 

وتابع، أن الماء سر من أسرار الحفاظ على الصحة والوزن، ومن فوائد شرب الماء:-

  • تحافظ على صحة الجسم.
  • تعزز من ترطيب البشرة.
  • تساعد على تنظيم عملية الهضم وإخراج السموم من الجسم.
  • ترفع معدلات حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم.
  • أحيانا يكون الشعور بالجوع عبارة عن عطش لذا يجب تجنب العطش.
  • تحافظ على عمل الدورة الدموية بالجسم.
  • تحافظ على وظائف الكلى.
  • تزيد نشاط الجسم خاصة عند ممارسة الرياضة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب شرب من 2 إلى 3 ليتر مياه يوميا، خاصة قبل الطعام وبعد التمرين، وسنلاحظ فرق كبير في الصحة وطاقة الجسم وحتى الوزن.

txt

أخصائي تغذية: تناول الماء بالليمون يطيل العمر

txt

ماذا يحدث للجسم حال شرب الماء الدافئ يوميًا؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الماء الشتاء أهمية شرب الماء فى الشتاء فوائد شرب الماء صحة الصحة الدكتور أحمد عبد الناصر

مواد متعلقة

7 أعراض، متى يشكل شرب الماء بكثرة خطورة على الصحة؟

تسبب التوتر والغضب وضعف التركيز، تأثير قلة شرب الماء على المزاج

احذر، قلة الحركة وقلة شرب الماء سبب رئيسي للجلطات

الأكثر قراءة

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

"الوطنية للانتخابات" تنعى رئيسة لجنة اقتراع بقنا توفيت إثر حادث عقب انتهائها من الإشراف على انتخابات النواب

شهامة شاب تنقذ قرية الحصاينة بالدقهلية من كارثة محققة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين وتحذر من شبورة كثيفة

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالشفاء من المرض

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads