أضرار قلة شرب الماء فى الصيف، فى فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة ما يفقد الجسم العديد من السوائل وإهمال تعويض هذه السوائل يهدد الصحة.

وأضرار قلة شرب الماء فى الصيف، عديدة أبرزها الجفاف والإمساك وللاسف يدمران الصحة ما يجبرنا على تناول الماء بوفرة فى الصيف.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الماء عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الحيوية، وتزداد الحاجة إليه بشكل خاص في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق.

أضرار قلة شرب الماء فى الصيف

وأضافت مرام، أن قلة شرب الماء في هذه الفترة يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة تؤثر على مختلف أجهزة الجسم، منها:-

يؤدي نقص الماء إلى فقدان الجسم للسوائل والأملاح المهمة، مما يسبب الجفاف، وتشمل أعراضه الشعور بالعطش الشديد، وجفاف الفم والشفاه، وقلة التبول أو تغير لون البول إلى الأصفر الداكن، والدوخة والضعف العام.

عندما تقل كمية الماء في الجسم ينخفض حجم الدم، مما يؤدي إلى ضعف تدفق الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخلايا، وهذا يسبب التعب الشديد، والدوار أو فقدان التوازن، وضعف القدرة على التركيز.

قلة شرب الماء تؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح في البول، مما يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، والتهابات المسالك البولية، وضعف قدرة الكلى على تنقية الدم من السموم.

الماء يساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، وعند نقصه يزيد خطر الإصابة بالإمساك، وقد تحدث حموضة في المعدة أو مشاكل في امتصاص الغذاء.

قلة شرب الماء تجعل الجلد جاف ويفقد مرونته، مما يؤدي إلى بهتان البشرة وظهور التجاعيد المبكرة، وجفاف وتشقق الشفاه، وضعف الشعر وتساقطه.

الماء يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم عبر التعرق. عند نقصه يصعب على الجسم تبريد نفسه، زيزيد خطر الإصابة بضربة الشمس أو الإنهاك الحراري.

نقص الماء يقلل من كفاءة الدورة الدموية ونقل العناصر الغذائية، مما يضعف جهاز المناعة ويزيد خطر الإصابة بالعدوى.

أضرار قلة شرب الماء فى الصيف

نصائح للوقاية من أضرار قلة شرب الماء في الصيف

وتابعت، أنه لتفادى مخاطر قلة شرب الماء فى الصيف، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

شرب 2–3 لترات من الماء يوميا حسب النشاط البدني ودرجة الحرارة.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

تجنب المشروبات الغازية والكافيينية بكثرة لأنها تزيد فقدان السوائل.

شرب الماء قبل الشعور بالعطش، خصوصا أثناء التعرض للشمس أو ممارسة الرياضة.

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