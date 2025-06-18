الصحة تحذر: عدم شرب الماء بكثرة في الصيف يسبب حصوات الكلى

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة توعوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية شرب المياه بكميات كافية يوميًا، كوسيلة فعّالة للحفاظ على صحة الكلى ومنع تكون الحصوات في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وأوضحت وزارة الصحة، من خلال منشور توعوي، أن عدم شرب المياه بشكل كافي يؤدي إلى تركيز البول، ما يسهم بشكل مباشر في تكون الحصوات داخل الكلى بمرور الوقت.

وأكدت وزارة الصحة أن تراكم الأملاح والمعادن في البول المركز، دون وجود كمية كافية من السوائل لتذويبها وطردها، يؤدي إلى ترسيبها وتكوين بلورات صغيرة قد تتطور إلى حصوات مؤلمة.

أهمية شرب الماء بشكل دوري ومنتظم خلال اليوم

وأكدت وزارة الصحة أهمية شرب الماء بشكل دوري ومنتظم خلال اليوم، مشيرة إلى أن هذه العادة الصحية البسيطة خط الدفاع الأول للحفاظ على الكلى ومنع مضاعفات خطيرة قد تستدعي التدخل الطبي أو الجراحي.

كما ناشدت المواطنين بعدم إهمال شرب المياه، خصوصا في فترات الصيف أو أثناء بذل مجهود بدني، حيث يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل ويزداد خطر تكون الحصوات، وقد تم تخصيص الخط الساخن 15335 للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الدعم الصحي اللازم.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة "100 مليون صحة" التي تسعى لتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين وتشجيع العادات الوقائية السليمة للحفاظ على أعضاء الجسم الحيوية، وعلى رأسها الكلى، التي تلعب دور أساسي في تنقية الدم وتنظيم توازن السوائل والأملاح في الجسم.

فوائد شرب الماء لصحة الجسم

يؤكد الأطباء على أهمية شرب الماء بانتظام كأحد أبسط وأقوى العادات اليومية للحفاظ على صحة الجسم وسلامة أعضائه الحيوية. فالماء لا يعتبر فقط وسيلة لإرواء العطش، بل هو عنصر أساسي لا غنى عنه في مختلف العمليات الحيوية داخل الجسم.

أكدت وزارة الصحة أن شرب الماء بكمية كافية يوميا يساعد في دعم العديد من وظائف الجسم منها:

تحسين وظائف الكلى

يعمل الماء على تخفيف تركيز البول، مما يساعد في منع تكون الحصوات والتخلص من السموم والفضلات بكفاءة أكبر.

تنظيم درجة حرارة الجسم

خاصة خلال أيام الصيف الحارة، إذ يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل عن طريق التعرق، مما يتطلب تعويضها لتفادي الجفاف والإجهاد الحراري.

تعزيز صحة الجلد

يساعد الترطيب الجيد في الحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها، ويقلل من فرص ظهور التجاعيد المبكرة والجفاف الجلدي.

دعم عملية الهضم

يسهل شرب الماء عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما يقلل من حالات الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

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