مديرية أوقاف بني سويف تبدأ اختبارات الخطباء الجدد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، عن انطلاق اختبارات خطباء المكافأة الجدد، والتي تُجرى تحت إشراف الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، وبحضور وفد من الوزارة للإشراف على المسابقة. 

 

ويضم وفد وزارة الأوقاف كلا من: الدكتور صفوت نظير، استشاري الإدارة المركزية لرئيس القطاع الديني، والشيخ حسن محمد حسانين، كبير مفتشي الإدارة العامة للحوكمة، إلى جانب عميد المركز الثقافي والدكتور مبروك عبد العظيم، والشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة، بمديرية أوقاف بني سويف.

 

وتابع وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، ووفد الوزارة، سير لجان الاختبارات، واطمأن على انتظام العمل وحسن تطبيق الإجراءات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات ودقة التقييم، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه الاختبارات إلى رفع المستوى الدعوي، وتنمية الفكر الوسطي المستنير بما يسهم في خدمة الوطن.

 

وأكد وكيل أوقاف بني سويف، أن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على اختيار العناصر الدعوية المؤهلة علميًّا وفكريًّا، وضمان تقديم خطاب دعوي رشيد يعكس صحيح الدين ويخدم قضايا المجتمع، في ضوء توجيهات معالي وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، بهدف التأكد من سلامة المنهج، وصحة الفهم، وحسن الأداء.

 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين المتقدمين

 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الاختبارات والتعليمات المنظمة لها، مشيرًا إلى أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، وأوضح أن المنبر أمانة ولا يجوز اعتلاءه إلا من يتمتع بالعلم والأخلاق والقدرة على التواصل الواعي مع الجمهور.

 

