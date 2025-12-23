وكيل أوقاف بني سويف يوجه الواعظات بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين

18 حجم الخط

وجه الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة بني سويف، واعظات مديرية الأوقاف ببني سويف، بتكثيف الجهود الدعوية، والتفاعل الإيجابي مع قضايا الناس، لتحقيق مقاصد الدين وبناء مجتمع متماسك وواعٍ.

وكيل أوقاف بني سويف يجتمع بالواعظات

جاء ذلك خلال اجتماع مع واعظات أوقاف بني سويف، بحضور عدد من المسؤولين، في إطار دعم وزارة الأوقاف للدور الدعوي والتوعوي للمرأة وتعزيز مساهمتها الفعالة في خدمة المجتمع، وناقش الاجتماع سبل تطوير الأداء الدعوي للواعظات، وأهمية التعامل بحكمة مع التحديات الفكرية والأسرية التي يواجهها المجتمع، مع التأكيد على الالتزام بالمنهج الوسطي الذي تتبناه وزارة الأوقاف.

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، على أن الواعظات يمثلن خط الدفاع الأول في مواجهة المشكلات المجتمعية، مشيرًا إلى دورهن المهم في الوصول إلى المرأة والأسرة، وبناء الوعي الديني السليم.

معالجة القضايا المجتمعية برحمة وحكمة

وأكد وكيل أوقاف بني سويف، أن دور الواعظات لا يقل أهمية عن أي دور دعوي آخر، مطالبًا إياهن بتحمل المسؤولية الكبيرة في معالجة القضايا المجتمعية برحمة وحكمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال تقديم محتوى ديني يساهم في بناء القيم وترسيخ الأخلاق.

كما شدد "قبيصي" على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا دعم المديرية الكامل للواعظات، وتوفير كافة سبل التطوير والتأهيل المستمر لهن، وفي ختام الاجتماع، وجه الشكر للواعظات على جهودهن المخلصة، داعيًا إلى مزيد من العطاء والإخلاص في أداء الرسالة الدعوية بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز قيم الدين.

