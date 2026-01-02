الجمعة 02 يناير 2026
محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه، افتتاح مسجد الرحمن ببني سويف بعد تجديده

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عوض الله التابعة لقرية الزيتون، وذلك بعد عملية "إحلال وتجديد" للمسجد بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، بجهود ذاتية. 

رئيس مركز ناصر ببني سويف يفتتح مسجد الرحمن

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير وتحسين المساجد، والتي تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع كفاءة بيوت الله وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

رئيس مركز ناصر ببني سويف يفتتح مسجد الرحمن

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحاسب شوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، لافتتاح المسجد، بحضور العديد من الشخصيات العامة.

وبعد الافتتاح، أقيمت شعائر صلاة الجمعة في المسجد الجديد الذي يمتد على مساحة 130 مترًا مربعًا.

افتتاح مسجد عزبة عوض الله عقب إحلاله وتجديده

حضر الافتتاح النائب عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من مسئولي أوقاف ناصر، وعناصر الوحدة المحلية، فضلًا عن بعض القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية الذين أعربوا عن سعادتهم بإنجاز هذا المشروع الذي يعد إضافة هامة للمجتمع المحلي.

رئيس مركز ناصر ببني سويف يفتتح مسجد الرحمن

ويعد مسجد الرحمن بعزبة عوض الله نموذجًا لمشروعات تطوير المساجد ببني سويف التي تهدف إلى توفير دور عبادة مجهزة بأحدث التجهيزات، مما يسهم في خدمة الأهالي وتسهيل أداء العبادة بشكل لائق.

