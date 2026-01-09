حسام حسن يكشف حقيقة هجومه على جماهير المغرب بمباراة بنين

18 حجم الخط

قال حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر: “نحترم فريق كوت ديفوار، كثيرا ودرسناه جيدا استعدادا لمواجهة غد السبت بالدور ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب”.

وأكد حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا، أنه سعيد بوجوده بالمغرب وبدعم الجماهير المغربية، وأكمل قائلا: “كنت مضغوطا بعد الهدف الثالث وطريقة فرحتي بالهدف كانت نتيجة ضغط المباراة”.

وتابع: “من أول يوم وجماهير المغرب تساند منتخب مصر فكيف لي أن أهاجمهم وبيننا وبين المغرب علاقة جيدة، وأتمنى أن تظل تساندنا في البطولة وفي مباراة غد”.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا اليوم على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، التي تحتضن معسكر الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

وكان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

