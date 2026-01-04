صحة بني سويف تدشن مستندات طبية بطريقة برايل لدعم المرضى المكفوفين

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم المرضى من ذوي الإعاقة البصرية، حيث تم تدشين مستندات طبية بطريقة برايل لأول مرة في تاريخ المحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود مديرية الصحة ببني سويف لتعزيز حقوق المرضى ذوي الهمم، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى.

مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين ببني سويف"> مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين ببني سويف

مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، حيث تم طباعة إقرار حقوق وواجبات المريض، بالإضافة إلى إقرار الموافقة على إجراء جراحي أو تداخلي بطريقة برايل، بهدف تمكين المرضى المكفوفين من الاطلاع على حقوقهم الطبية والمشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجهم، وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لمبدأ العدالة في تقديم الخدمة الصحية، كما تدعم معايير إشراك المرضى في اتخاذ قراراتهم الطبية، وتحسين تجربتهم العلاجية.

بدء التطبيق بوحدة تزمنت ومستشفى الواسطى

وأشارت الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى بـ صحة بني سويف، إلى أنه قد تم عرض هذه المبادرة على الدكتور هاني جميعة خلال الاحتفالية التي أقيمت يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 لتكريم أفضل مشاريع التحسين، حيث لاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا من قبله وتم الموافقة على تطبيقها في كل من وحدة تزمنت الشرقية ومستشفى الواسطى المركزي.

تطبيق مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين ببني سويف"> تطبيق مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين ببني سويف

وأضافت: "تم تسليم المستندات المطبوعة للمستشفيات المذكورة، والتي بدأت بتوزيعها على الأقسام المختلفة تمهيدًا لتفعيل استخدامها ضمن النظام الطبي المعتمد" وبدورها، أكدت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف على استمرار جهودها في تبنّي المبادرات التي تعزز من جودة الرعاية الصحية وتحسن من تجربة المرضى، بما يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.