الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة بني سويف تدشن مستندات طبية بطريقة برايل لدعم المرضى المكفوفين

تطبيق مستندات طبية
تطبيق مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم المرضى من ذوي الإعاقة البصرية، حيث تم تدشين مستندات طبية بطريقة برايل لأول مرة في تاريخ المحافظة. 

 

جاء ذلك في إطار جهود مديرية الصحة ببني سويف لتعزيز حقوق المرضى ذوي الهمم، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى.

<strong alt=مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين ببني سويف">
مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين ببني سويف

 

مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، حيث تم طباعة إقرار حقوق وواجبات المريض، بالإضافة إلى إقرار الموافقة على إجراء جراحي أو تداخلي بطريقة برايل، بهدف تمكين المرضى المكفوفين من الاطلاع على حقوقهم الطبية والمشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجهم، وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لمبدأ العدالة في تقديم الخدمة الصحية، كما تدعم معايير إشراك المرضى في اتخاذ قراراتهم الطبية، وتحسين تجربتهم العلاجية.

 

بدء التطبيق بوحدة تزمنت ومستشفى الواسطى 

 

وأشارت الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى بـ صحة بني سويف، إلى أنه قد تم عرض هذه المبادرة على الدكتور هاني جميعة خلال الاحتفالية التي أقيمت يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 لتكريم أفضل مشاريع التحسين، حيث لاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا من قبله وتم الموافقة على تطبيقها في كل من وحدة تزمنت الشرقية ومستشفى الواسطى المركزي.

<strong alt=تطبيق مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين ببني سويف">
تطبيق مستندات طبية بطريقة برايل للمرضى المكفوفين ببني سويف

 

وأضافت: "تم تسليم المستندات المطبوعة للمستشفيات المذكورة، والتي بدأت بتوزيعها على الأقسام المختلفة تمهيدًا لتفعيل استخدامها ضمن النظام الطبي المعتمد" وبدورها، أكدت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف على استمرار جهودها في تبنّي المبادرات التي تعزز من جودة الرعاية الصحية وتحسن من تجربة المرضى، بما يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد.

 

بتكلفة 2 مليون جنيه، افتتاح مسجد الرحمن ببني سويف بعد تجديده

زراعة بني سويف: نفذنا 35 ندوة إرشادية لـ1485 مزارعًا خلال ديسمبر

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة بني سويف لأعمال الصيانة بالشبكة غدًا

استعدادًا لعيد الميلاد، رفع المخلفات والإشغالات بمحيط كنائس وأديرة بني سويف

غلق 8 منشآت طبية تُدار بدون ترخيص في حملة مكبرة ببني سويف

أمطار خفيفة على بني سويف والمحافظ يوجه بالاستعداد لتقلبات الطقس

وزير الصحة يفاجئ مستشفى الواسطى ببني سويف ويوجه بمراجعة عقود الأمن والنظافة

فريق طبي بالتأمين الصحي ببني سويف ينقذ عجوزا بعد استئصال ورم سرطاني ضخم

بعد 5 أيام، انتشال جثة طفل غرق بترعة الإبراهيمية في بني سويف

وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الواسطى المركزي ويطمئن على المرضى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الصحة مديرية الصحة ببني سويف مديرية الصحة بمحافظة بني سويف وكيل وزارة الصحة ببني سويف صحة بني سويف وكيل صحة بني سويف

مواد متعلقة

بتكلفة 2 مليون جنيه، افتتاح مسجد الرحمن ببني سويف بعد تجديده

زراعة بني سويف: نفذنا 35 ندوة إرشادية لـ1485 مزارعًا خلال ديسمبر

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة بني سويف لأعمال الصيانة بالشبكة غدًا

استعدادًا لعيد الميلاد، رفع المخلفات والإشغالات بمحيط كنائس وأديرة بني سويف

غلق 8 منشآت طبية تُدار بدون ترخيص في حملة مكبرة ببني سويف

أمطار خفيفة على بني سويف والمحافظ يوجه بالاستعداد لتقلبات الطقس

وزير الصحة يفاجئ مستشفى الواسطى ببني سويف ويوجه بمراجعة عقود الأمن والنظافة

فريق طبي بالتأمين الصحي ببني سويف ينقذ عجوزا بعد استئصال ورم سرطاني ضخم

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحمل آمال العرب في أمم أفريقيا بعد وداع تونس والسودان

ليسوا فنزويليين، ترامب يكشف مصير "حراس مادورو" بعد الهجوم الأمريكي

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

إلبسوا الشتوي الثقيل، تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم

بيان من إدارة المسرح في بغداد بشأن أزمة حفل وائل جسار في ليلة رأس السنة

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

وكيل طب قصر العيني: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتطوير التعليم والممارسة الطبية

خدمات

المزيد

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شروط منح الترخيص المؤقت للمشروعات وفقا للقانون

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads