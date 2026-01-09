حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

18 حجم الخط

أكد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، أنه درس منتخب كوت ديفوار، جيدا، مضيفا: “نحن نواجه الفائز بلقب البطولة الماضية وبالتالي فهو منتخب قوي”.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي المقام حاليا: "الفارق بين منتخبي مصر وكوت ديفوار في 2006 والآن كبير، فالمواهب اختلفت واللاعبون والفكر في كرة القدم اختلف تماما، ولكن في النهاية الملعب هو الفيصل في اللقاء".

وتابع العميد: “لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وكل التطلعات لدينا هي للفوز بالمباراة فقط”.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا اليوم على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، التي تحتضن معسكر الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

