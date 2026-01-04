تسليم 13 عقد عمل بالأردن لـ 13 شابًا من أبناء بني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن تسليم 13 عقد عمل جديد لعدد من الشباب من أبناء المحافظة في القطاعات الزراعية والخدمية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبحضور المهندس أحمد العربي مدير مديرية العمل ببني سويف، وقد تم تسليم هذه العقود تمهيدًا لسفر هؤلاء الشباب للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية.

مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل

وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تسعى المحافظة بالتنسيق مع وزارة العمل إلى إتاحة فرص عمل حقيقية ومتنوعة تتناسب مع مهارات وقدرات الشباب، بما يعزز من فرص تحسين مستوى المعيشة وتوفير مصادر دخل ثابتة.

كما أوضح وكيل وزارة العمل ببني سويف، أن تسليم هذه العقود يتم في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والجهات المعنية، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني، وذلك في سياق الجهود المستمرة للمحافظة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

تسليم 30 عقد عمل الأسبوع الماضي

حيث كانت المديرية قد قامت بتسليم 30 عقد عمل الأسبوع الماضي لعدد آخر من الشباب من أبناء المحافظة، في خطوة تهدف إلى تقليص معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وتعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية المحافظة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب، سواء داخل البلاد أو من خلال العمل في الخارج، بما يعود بالنفع على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

