اقتصاد

الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد ببنك القاهرة

بنك القاهرة
يستفسر العديد من عملاء بنك القاهرة عن الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير للأفراد.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب للأفراد

 شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر ( وقرار الوصاية إذا وجد ) 
مستند إثبات شخصية (لابد في بداية التعامل أن يكون بالرقم القومي أما أي تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن  أو البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)
إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون). 
إذا كان العميل مولودا خارج جمهورية مصر العربية يجب إحضار شهادة ميلاد العميل. 
لا يشترط وجود وظيفة في بطاقة الرقم القومي لفتح حساب جاري أو توفير بالبنك ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهة التى يعمل بها الموظف فى حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهوية، فعند تقدم أحد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفة وحتى نثبت مصدر الدخل يتم طلب إثبات الدخل بأي وسيلة ممكنة يستطيع العميل بها إثبات دخله ولا نشترط بأن يكون مثبتا بالبطاقة ويمكن إثباته بأي مستند إضافي آخر  "
 

الحد الأدنى لفتح الحساب

وحول الحد الأدنى لفتح الحساب قال مسئولو بنك القاهرة إن "الحد الأدنى لفتح الحساب 5000 جم
ويتم احتساب العائد بداية من 5001، والفوائد على حساب التوفير تختلف من شريحة لأخرى ويصل العائد إلى 6.50% كعائد سنوى.

الجريدة الرسمية